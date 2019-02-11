Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz’dan fedakar davranış

Ali AYDIN / ÖZEL HABER Beşiktaş’în Bursaspor ile karşılaştığı maçta attığı 2 golle taraftara kendisini affettiren Burak Yılmaz'dan örnek bir davranış geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Bursa maçı öncesi futbolculara 4.5 milyon Euro ödeme yaptı. Yapılan bu ödemeler sonrası Burak Yılmaz, yönetimi arayıp “Bana mayıs sonuna kadar ödeme yapmayın. Benim alacağımı arkadaşlarıma bölün. Şu an parayı düşünmüyorum. Biliyorum ki param kalmaz. Sadece şampiyonluğa konsantreyim” ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı Gökhan Töre`den veryansın: `Kendi menfaat ve egoları...` Beşiktaş`ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kadro dışı kalmasının sebebini hala bilmediğini ifade etti. Töre, Şahsıma yapılan bu haksızlığa karşı sorduğum hiçbir soruya cevap alamadığımı, tüm kapıların yüzüme acımasızca kapatıldığını sizlerle üzülerek paylaşmak isterim dedi İlgili Haberi Oku

Yöneticiler de bu fedakarlık karşısında Burak Yılmaz'a özel teşekkür etti. Başkan Fikret Orman'ın da yıldız futbolcuyu bu nedenle sezon sonunda kaptan yapmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş`ta hedef Japonya! Shinji Kagawa transferi sonrasında maçları Japonya`da canlı yayınlanmaya başlayan Beşiktaş, Uzak Doğu projelerini hayata geçiriyor. Beşiktaş`ın gündeminde, siyah-beyazlıların maçlarını izlemek isteyen Japon turistler için özel bir tur program da var. İlgili Haberi Oku