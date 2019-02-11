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Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz’dan fedakar davranış
Beşiktaş

Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz’dan fedakar davranış

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'dan yönetime örnek olabilecek bir talep geldi. Bursaspor galibiyetinin yıldızı Burak Yılmaz, maç öncesi yönetimi arayarak fedakar bir davranışta bulundu.

11 Şubat 2019 10:38

Ali AYDIN / ÖZEL HABER Beşiktaş’în Bursaspor ile karşılaştığı maçta attığı 2 golle taraftara kendisini affettiren Burak Yılmaz'dan örnek bir davranış geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Bursa maçı öncesi futbolculara 4.5 milyon Euro ödeme yaptı. Yapılan bu ödemeler sonrası Burak Yılmaz, yönetimi arayıp “Bana mayıs sonuna kadar ödeme yapmayın. Benim alacağımı arkadaşlarıma bölün. Şu an parayı düşünmüyorum. Biliyorum ki param kalmaz. Sadece şampiyonluğa konsantreyim” ifadelerini kullandı.

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Yöneticiler de bu fedakarlık karşısında Burak Yılmaz'a özel teşekkür etti. Başkan Fikret Orman'ın da yıldız futbolcuyu bu nedenle sezon sonunda kaptan yapmak istediği öğrenildi.

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Son güncelleme 10:38 | 11 Şubat 2019
beşiktaş burak yılmaz
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