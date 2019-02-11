Barcelona puan kaybetti, Real Madrid farkı eritti!

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmada daha atak oynayan ve gole en çok yaklaşan takım Athletic Bilbao oldu. Kaleci Marc Andre Ter Stegen’in başarılı kurtarışlarıyla deplasmanda 0-0’lık beraberlik alan Barcelona puanını 51’e yükseltirken, Athletic Bilbao’da 27 puana çıktı.

Athletic Bilbao’da Oscar de Marcos, karşılaşmada uzatmaların oynandığı 92. dakikada hakeme itirazdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

La Liga’da art arda iki hafta beraberlik alarak puan kaybına uğrayan Barcelona liderliğini korusa da 2. sıraya yükselen Real Madrid ile arasındaki puan farkı 6’ya indi.