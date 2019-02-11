SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trump'ın o sözlerini değerlendirdi!
Barcelona puan kaybetti, Real Madrid farkı eritti!
İspanya La Liga

Barcelona puan kaybetti, Real Madrid farkı eritti!

La Liga'nın 23. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalan lider Barcelona ile 2. sıraya yükselen Real Madrid arasındaki puan farkı 6'ya düştü

11 Şubat 2019 00:52

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmada daha atak oynayan ve gole en çok yaklaşan takım Athletic Bilbao oldu. Kaleci Marc Andre Ter Stegen’in başarılı kurtarışlarıyla deplasmanda 0-0’lık beraberlik alan Barcelona puanını 51’e yükseltirken, Athletic Bilbao’da 27 puana çıktı.

Athletic Bilbao’da Oscar de Marcos, karşılaşmada uzatmaların oynandığı 92. dakikada hakeme itirazdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

La Liga’da art arda iki hafta beraberlik alarak puan kaybına uğrayan Barcelona liderliğini korusa da 2. sıraya yükselen Real Madrid ile arasındaki puan farkı 6’ya indi.

Son güncelleme 00:52 | 11 Şubat 2019
Athletic Bilbao barcelona
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR