Altınordu fırsat tepti

Denizlispor’dan önceki son mağlubiyetini evinde 21 Eylül 2018’de Adana Demirspor’a 1-0 yenilerek alan İzmir temsilcisi, daha sonra oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek 30 puan toplamıştı. Denizlispor karşısında 4’te 4 yapma fırsatını kaçıran kırmızı-lacivertliler, 4 maç sonra kalesinde gol gördü. Altınordu’da sağ bek Kerim, pazar günü İzmir’de oynanacak Gazişehir müsabakası öncesi cezalı duruma düştü.

Denizlispor`un hedefi Süper Lig Spor Toto 1`inci Lig`de zirveyi yarışını yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden Altınordu`yu Burak Çalık`ın golüyle 1-0 mağlup eden Denizlispor Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı. İlgili Haberi Oku

Yaptıkları pas hataları nedeniyle Denizlispor’un hızlı hücumlarla kalelerine geldiğini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, “Maça bir türlü iyi başlayamadık. Rakip pozisyonlar buldu, direkten dönen bir topları oldu. Bunlar bireysel hatalarımızdan kaynaklandı. İkinci yarıda oyunu dengeledik, topa daha çok sahip olmaya başladık ancak hiç olmayacak bir pozisyonda gol yedik. Daha sonra Denizlisporlu futbolcular sakatlanmaya başladı. Ülkemizde gol attıktan sonra herkes sakatlanıyor. Kazansaydık ilk 2 iddiamız artacaktı. Daha çok çalışarak yukarılara tırmanmak istiyoruz” diye konuştu.