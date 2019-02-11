Ahmet Ağaoğlu: ‘Cardiff City Sala’dan önce Yusuf Yazıcı’yı istedi’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cardiff City’nin uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala’dan önce Yusuf Yazıcı’yı transfer etmek istediğini dile getirdi.

TRT Spor’da yayınlanan bir programa katılan Başkan Ağaoğlu, bordo mavili ekibin genç yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı hakkında açıklamalarda bulundu.

İki genç futbolcu için yurt dışından teklifler olduğunu dile getiren Ağaoğlu, “Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’ya yurt dışından teklifler var. Son teklif Cardiff City’den geldi. Sala’dan önce Yusuf’u istediler. ‘Sezon bitmeden gönderemeyiz’ dedik ve onlar da Sala’ya yöneldi” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu daha önce 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür için Portekiz ekibi Benfica’dan gelen 14 milyon dolar + 4 futbolcu teklifini reddettiklerini açıklamıştı.

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