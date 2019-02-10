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Yugo Nagatomo’nu ‘F..k off’ sözleri sosyal medyada olay yarattı!
Galatasaray

Yugo Nagatomo’nu ‘F..k off’ sözleri sosyal medyada olay yarattı!

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yugo Nagatomo'nun Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'e bakarak iki kez "F..k off" diye bağırması sosyal medyayı ayaklandırdı. Fenerbahçeli Roberto Soldado'nun Kayserispor maçında "F..k off" dediği için kırmızı kartla oyundan atılmasına atıfta bulunuldu.

10 Şubat 2019 20:19

Spor Toto Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Trabzonspor’u ağırlarken sarı kırmızılıların Japon futbolcusu Yuto Nagatomo bir pozisyon sonrasında tartışmalara konu oldu.

Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Ümit Öztürk’ün kararını beğenmeyen tecrübeli futbolcu, iki kez üst üste “F..k off” diye bağırdı.

Nagatomo’nun bu sözleri sonrasında hakem Ümit Öztürk herhangi bir karta başvurmazken akıllara Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado geldi.

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu, hakeme “F..k off” diye bağırdığı için kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

işte sosyal medyada konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar;

Son güncelleme 20:39 | 10 Şubat 2019
galatasaray Yuto Nagatomo
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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