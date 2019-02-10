Yugo Nagatomo’nu ‘F..k off’ sözleri sosyal medyada olay yarattı!

Spor Toto Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Trabzonspor’u ağırlarken sarı kırmızılıların Japon futbolcusu Yuto Nagatomo bir pozisyon sonrasında tartışmalara konu oldu.

Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Ümit Öztürk’ün kararını beğenmeyen tecrübeli futbolcu, iki kez üst üste “F..k off” diye bağırdı.

Nagatomo’nun bu sözleri sonrasında hakem Ümit Öztürk herhangi bir karta başvurmazken akıllara Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado geldi.

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu, hakeme “F..k off” diye bağırdığı için kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

işte sosyal medyada konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar;

Fuck off Ümit Öztürk, FUCK OFF. Nasıl olsa cezası yok. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) 10 Şubat 2019

Az önce oynanan Galatasaray – Trabzon maçında Galatasaraylı sol bek Nagatomo, hakemin yüzüne bakarak arka arkaya “fuck off” dedi ve uyarı bile almadı.. Twet bu kadar :) — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) 10 Şubat 2019

Hakem hem Soldado’yla aynı şeyi söyleyen Nagatomo’yu atmadı, hem de Diagne’ye 2. sarı kartı göstermedi. — Emre (@Scugnizzi) 10 Şubat 2019

Hakem hem Soldado’yla aynı şeyi söyleyen Nagatomo’yu atmadı, hem de Diagne’ye 2. sarı kartı göstermedi. — Emre (@Scugnizzi) 10 Şubat 2019

2 gün önce “Fuck off” dediği için atılan Soldado, biraz önce iki defa üst üste “Fuck off” demesine rağmen atılmayan Nagatomo.. Liginiz batsın. — herr daum (@mehdennis) 10 Şubat 2019

Nagatomo hakemin suratına 2 kere “Fuck Off” diye bağırdı ama hakem oralı olmadı. — 10 Numara #Yeniden (@10numaracomtr) 10 Şubat 2019

Ümit Öztürk çok kötü hakemmiş. Ne Nagatomo'yu atabildi ne de Diagne'yi. İki takım oyuncuları pozisyonlara kendileri karar verse maç daha keyifli olur. — Kıristiyano Ronaldo (@apaci__ronaldo) 10 Şubat 2019

Ya bırakın nerden uyduruyosunuz yok nagatomo fuck off demiş sanki japonca biliyosunuz — YARIM DELİ (@YARlMDeli1) 10 Şubat 2019