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Westbrook efsaneyi yakaladı! İnanılmaz performans…
NBA

Westbrook efsaneyi yakaladı! İnanılmaz performans…

Oklahoma City Thunder forması giyen Westbrook, Houston Rockets'a karşı art arda 9. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak efsane basketbolcu Chamberlain'in NBA rekoruna ortak oldu.

10 Şubat 2019 11:52

Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, Houston Rockets maçında üst üste 9’uncu “triple double”ını yaparak Wilt Chamberlain’a ait Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu egale etti. Batı Konferansı’nın iddialı takımları Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasındaki mücadeleyi, misafir Thunder 117-112 kazandı.

Son 10 maçının 9’unu kazanan Thunder’da Paul George, ürettiği 45 sayı ve 11 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Karşılaşmayı 21 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle tamamlayan Thunder’ın All-Star oyun kurucusu Russell Westbrook, peş peşe 9. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak efsane isim Wilt Chamberlain’in 1968’de kırdığı rekora ortak oldu.

Rockets’ın all-star oyuncusu James Harden, 42 sayı kaydederek arka arkaya 29. maçında 30 veya üstünde sayı atmayı başardı. Chris Paul’ün 18 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Kenneth Faried’in 17 sayı, 12 ribauntluk performansı da mağlubiyeti önleyemedi.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın konuk ettiği Orlando Magic’e 103-83 yenildiği maçta, 2 sayı ve 7 ribaunt üretti.

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SONUÇLAR

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 125-105

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 105-90

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 120-129

New York Knicks-Toronto Raptors: 99-104

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 112-123

Chicago Bulls-Washington Wizards: 125-134

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 99-90

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-117

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 83-103

Son güncelleme 11:52 | 10 Şubat 2019
NBA Russell Westbrook
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