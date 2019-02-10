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Vestel Venus Sultanlar Ligi | VakıfBank zafer serisini sürdürdü!
Diğer Sporlar

Vestel Venus Sultanlar Ligi | VakıfBank zafer serisini sürdürdü!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Halkbank'ı 25-19, 25-16 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Ligdeki 17. galibiyetini alan VakıfBank, ligin 19. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la 17 Şubat Pazar günü İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

10 Şubat 2019 18:22

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18. haftasındaki Halkbank’ı 25-19, 25-16 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki 17. galibiyetini elde etti. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-10 önde girdiği ilk seti 25-19 almayı başardı.

İkinci sette de hücum sayılarıyla öne geçen VakıfBank, rakibine hiç blok sayısı imkanı tanımadığı seti 25-19 alarak, mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça dönmesine izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-16, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’la 17 Şubat Pazar günü İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.

VAKIFBANK HALKBANK: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Aylin Nazire Turnaoğlu

VAKIFBANK: Chiara 13, Kübra 11, Cansu 1, Ebrar 17, Melis 3, Lonneke 14, Ayça (L), Buket

HALKBANK: Aslıhan 3, Ada 8, Ramos 5, Asena, Simon 6, Simeonova 4, Eylül (L), Aysun 1, Reed 6

SETLER: 25-19, 25-16, 25-16

SÜRE: 74 dakika (27′, 22′, 25′) 10 Şubat 2019 Efsane kayakçı Lindsey Vonn kariyerine nokta koydu Bir olimpiyat, 2 dünya ve 20 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan efsane kayakçı Vonn, kariyerinin son yarışında dünya 3`üncülüğüne ulaştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:22 | 10 Şubat 2019
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