SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Benzine büyük zam
Vestel Venus Sultanlar Ligi | Ankara’da üç puan Eczacıbaşı VitrA’nın
Diğer Sporlar

Vestel Venus Sultanlar Ligi | Ankara’da üç puan Eczacıbaşı VitrA’nın

Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. Hafta mücadelesinde Karayolları’na konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve ligdeki liderliğini sürdürdü.

10 Şubat 2019 19:01

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Karayolları’nı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya kaptan Jordan Larson etkili bir oyunla başlarken, Eczacıbaşı VitrA ilk teknik molaya Tijana Boskovic'in smacıyla 12-7 önde girdi. Büşra Kılıçlı'nın 3 blok yaptığı seti konuk ekip 25-16 kazandı.

İkinci sete takımlar karşılıklı sayılarla başladı. Genç orta oyuncu Merve Atlıer'in ortadaki oyunu dikkat çekerken, pasör Gamze'nin dengeli pas dağılımının da sonucunda Eczacıbaşı VitrA seti 25-14 aldı.

Son setin başlarında Karayolları takımı skorda öne geçmesine rağmen, turuncu beyazlılar teknik molaya Yeon Koung Kim'in şık smacıyla 12-11 önde girdi. Molanın ardından Eczacıbaşı VitrA kontrolü tekrardan ele geçirirken, libero Simge Aköz'ün defansları maçın 3-0 noktalanmasında önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 28 sayıyla genç yıldız Tijana Boskovic olurken, Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular toplamda 10 blok sayısıyla oynadı.

Karayolları Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Salon: TVF Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Aysim Erginay, İlknur Çakar.

Karayolları: Elif, Saliha, Yasemin, Tumas, Tuğçe, Yulia, Gülçin (L), Ayçin, Yasemin Özel, Selin, Seda.

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve, Boskovic, Kim, Büşra, Gamze, Simge (L)

Setler: 0-3 (16-25, 14-25, 22-25)

Süre: 72 dakika (25, 19, 28) 10 Şubat 2019 Vestel Venus Sultanlar Ligi | VakıfBank zafer serisini sürdürdü! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi`nin 18. haftasında Halkbank`ı 25-19, 25-16 ve 25-16`lık setlerle 3-0 mağlup etti. Ligdeki 17. galibiyetini alan VakıfBank, ligin 19. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas`la 17 Şubat Pazar günü İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi`nde karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:01 | 10 Şubat 2019
eczacıbaşı vitra karayolları Vestel Venüs Sultanlar Ligi Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR