UEFA’dan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye müjde!

Yeniden UEFA Başkanı seçilen Sloven futbol adamı Aleksander Ceferin, Finansal Fair Play (FFP) uygulamasında değişiklik yapacaklarını söyledi. Galatasaray ve Fenerbahçe’yi yakından ilgilendiren FFP’de esnemeye yapmayı planladıklarını belirten Aleksander Ceferin “Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturacağız” dedi.

Kulüplerin potansiyellerini daha iyi ortaya koymalarını sağlayacak bir uygulama düşündüklerini belirten Aleksander Ceferin, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de yer aldığı mali denetimler ile ilgili “Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturacağız. Bunun için Finansal Fair Play kurallarında reforma gideceğiz. Her kulübün kendi potansiyeline ulaşmasını istiyoruz. Maddi açıdan kendini kanıtlamış kulüplerin harcama özgürlüğünü artıracağız. Ayrıca, yeniden yapılanma anlaşmalarını biraz daha esneteceğiz” şeklinde konuştu.

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GALATASARAY VE FENERBAHÇE ANLAŞMA YAPMIŞTI

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, UEFA ile mali konularda sınırlandırmaları kabul eden anlaşmaları bulunuyor.

Galatasaray’ın, UEFA ile 2022 yılına kadar sürecek mali denetim anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Galatasaray, transfer harcamaları ve maaş bütçesine getirilen sınırlandırmaları kabul etti.

Fenerbahçe de UEFA ile FFP anlaşması devam eden kulüplerden… Aziz Yıldırım döneminde imzalanan anlaşma ile ilgili Ali Koç, Fenerbahçe’nin FFp kurallarına uymasının mümkün olmadığını söylemişti. Ali Koç, konu ile ilgili “Ağzımızla kuş tutsak FFP kurallarına uyamayız. Bu sezon 60 milyon Euro kâr elde etmemiz lazım, bu da mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.

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