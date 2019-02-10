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Trabzonspor’dan alkış alan hareket
Trabzonspor

Trabzonspor’dan alkış alan hareket

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Kartal'da çöken bina enkazından kurtulan yaralıları hastanede ziyaret etti.

10 Şubat 2019 19:42

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi, geçtiğimiz günlerde Kartal'da çöken binada yaralanan hastaları ziyaret etti. Başhekim Recep Demirhan’dan bilgi alan Haluk Şahin ve Ünal Karaman daha sonra göçükten dokuz saat sonra kurtarılan dokuz yaşındaki taraftarımız Mahmut Tayyip Alemdar başta olmak üzere yoğun bakımdaki yaralıları ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

10 Şubat 2019 Galatasaray Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu Süper Lig`in 21. haftasında Galatasaray`ın, bu akşam sahasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın VAR`ı Bülent Yıldırım oldu. İlgili Haberi Oku

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktör Ünal Karaman hastanenin ardından göçüğün meydana geldiği mahallede kurulan taziye çadırına giderek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Son güncelleme 19:43 | 10 Şubat 2019
kartal trabzonspor
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