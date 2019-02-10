Trabzonspor İstanbul’da yine galibiyete hasret!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-1 yenilen Trabzonspor’un, İstanbul’da “Üç büyükler” karşısındaki galibiyet hasreti devam etti.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden bordo-mavili ekibin, deplasmanda “Üç büyükler” karşısındaki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

İstanbul’da “Üç büyükler” karşısındaki son galibiyetini 22 Ekim 2016’da Galatasaray ile yaptığı maçta 1-0’lık skorla alan Trabzonspor, daha sonraki 7 mücadelede 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Trabzonspor, bu sezon “Üç büyükler” karşısında ise ilk yenilgisini aldı. Sezonun ilk yarısında iç sahada Galatasaray’ı 4-0, Fenerbahçe’yi ise 2-1 yenen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından ise 2-2’lik sonuçla dönmüştü.

Rıdvan Dilmen`den Galatasaray-Trabzonspor değerlendirmesi: `Gözlerim 3 numara gözlüksüz gördüm` NTV`de yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, Trabzonsporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyonla ilgili hakem Ümit Öztürk`ün hatalı karar verdiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

İKİNCİ YARIDA 8 PUAN KAYBETTİ

Süper Lig’in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, 4 maçta 8 puan kaybetti.

İkinci yarının ilk iki haftasında Medipol Başakşehir’e 4-2 mağlup olup Demir Grup Sivasspor’la 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, geçen hafta MKE Ankaragücü’nü 1-0 yenmişti.

Türk Telekom Stadı’ndan da istediği sonuçla ayrılamayan Trabzonspor, 33 puanda kaldı ve lider Medipol Başakşehir’in 12 puan gerisine düştü.

TRABZONSPOR’DAN HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Trabzonsporlu futbolcular, kararları nedeniyle maçın hakemi Ümit Öztürk’e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray’ın kazandığı penaltıya itiraz eden bordo-mavililer, pozisyonun hem ofsayt olduğunu hem de faul olmadığını savundu. Ümit Öztürk, VAR odasından bir uyarı gelmediği için pozisyonu incelemedi ve kararını değiştirmedi.

Müsabakanın ikinci yarısında Trabzonsporlu futbolcuların skorun 3-1 olduğu sırada penaltı beklediği pozisyonu hakem Ümit Öztürk devam ettirdi. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan inceleyen Öztürk, kararını değiştirmedi.

Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu ateş püskürdü: `17-18 yaşındaki gençlerimiz katledildi!` Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, adeta ateş püskürdü. Ağaoğlu, 1915 yılında Trabzon Lisesi'nin öğrencileri Çanakkale'de emperyalistler tarafından şehit edildi. 104 yıl sonra Trabzon'un gençleri bu akşam farklı bir şekilde katledildi... Ya maçlarda İstiklal Marşı`nı okutmayalım ya da 17-18 yaşında hala lisede okuyan, bir yandan futbol oynayan çocuklara, bu sıkıntıları yaşatmayalım dedi. İlgili Haberi Oku

RODALLEGA’DAN 11. GOL

Trabzonspor’un Kolombiyalı santrforu Hugo Rodallega, bu sezon Süper Lig’de 11. golünü attı.

Galatasaray filelerini 30. dakikada havalandıran Rodallega, takımı adına 11. Süper Lig golünü kaydetti.