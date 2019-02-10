Sergen Yalçın’dan Beşiktaş iddialarına cevap

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe’yi tebrik ederek basın toplantısına başladı. Beşiktaş teknik direktörlüğü için adı geçen Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Sergen Yalçın, “Kimseyi zan altında bırakmayalım. Ben şu anda Alanyaspor'un başındayım ve hedefim sezon sonunda Alanyaspor'un ligi iyi yerde bitirmesi” diye konuştu.
Basit goller yediklerini ifade eden Sergen Yalçın, “1 puana üzülecekken mağlup olduk. Ancak her şeye rağmen oyuncularımın istek ve arzusundan memnunum. Mücadele gücünden memnunum. Seyir zevki yüksek bir maç izledik. 2-0 geriye düştük, geri dönmek için çok çabaladık. Basit savunma hataları yaptık. Agresif olmalıydık ama agresif olamayınca kaybettik. Ligde bu tür kayıplar oluyor. Ben takımımdan memnunum. Kaybedebiliriz, bu doğaldır. Artık Trabzonspor maçına konsantre olmalıyız. Bu maçı unutacağız. Buradan ne alırsak kardır diye düşünmüştük ama olmadı” dedi.
Ozan Tufan’ın her geçen hafta iyiye gittiğini belirten Sergen Yalçın, “Ozan bana göre iyi oynadı. 45 dakikalık temposu yavaş yavaş yukarılara çıkıyor. Kilo problemini çözecek, fazlaları gidiyor. 1 ya da 2 hafta içinde eski Ozan’ı görebiliriz” yorumunu yaptı.