Medipol Başakşehir’den sert açıklama: ‘Düşündürücü hakem hataları’

Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, Galatasaray-Trabzonspor maçının bitiş düdüğünün ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Son dönemde Başakşehir aleyhine algı yaratıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Başakşehir Futbol Kulübünün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür” denildi.

İşte Başakşehir’in yaptığı o açıklama;

“Özellikle ligin ikinci yarısının başladığı günden itibaren, Başakşehir Futbol Kulübü hakkında sistemli bir şekilde oluşturulan olumsuz algı, ve bir çok asılsız iftiranın ardından, dün ve bugün Lig'in puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur. Başakşehir Futbol Kulübünün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkani olmayan faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için, elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ”

Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu ateş püskürdü: `17-18 yaşındaki gençlerimiz katledildi!` Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, adeta ateş püskürdü. Ağaoğlu, 1915 yılında Trabzon Lisesi'nin öğrencileri Çanakkale'de emperyalistler tarafından şehit edildi. 104 yıl sonra Trabzon'un gençleri bu akşam farklı bir şekilde katledildi... Ya maçlarda İstiklal Marşı`nı okutmayalım ya da 17-18 yaşında hala lisede okuyan, bir yandan futbol oynayan çocuklara, bu sıkıntıları yaşatmayalım dedi. İlgili Haberi Oku