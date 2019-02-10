Mbaye Diagne Altın Ayakkabı sıralamasında kaçıncı sırada?

Süper Lig’de mücadele Galatasaray Trabzonspor maçı ile devam ederken, yeni takımı ile ilk kez sahaya çıkacak olan Diagne atacağı gollerle hem takımını şampiyon yapmak hem de Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak istiyor. Diagne bu sezon attığı 20 golle Süper Lig’de en sırada yer alıyor. Peki Diagne Altın Ayakkabı yarışında kaçıncı sırada?

ALTIN AYAKKABI SIRALAMASI

1. LIONEL MESSI | Barcelona | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 21 | Puan: 42

2. KYLIAN MBAPPE | PSG | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 18 | Puan: 36

3. CRISTIANO RONALDO | Juventus | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 17 | Puan: 34

4. EDINSON CAVANI | Dundalk | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 16 | Puan: 32

5. FABIO QUAGLIARELLA | Sampdoria | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 16 | Puan: 32

6. NICOLAS PEPE | Lille | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 16 | Puan: 32

7. MOHAMED SALAH | Liverpool | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 16 | Puan: 32

8. LILIU | Kalju Nömme | Ülke katsayısı: 1 | Gol: 31 | Puan: 31

9. MBAYE DIAGNE | Galatasaray | Ülke katsayısı: 1.5 | Gol: 20 | Puan: 30

10. ZAKARIA BELGLARISHVILI | Flora | Ülke katsayısı: 1 | Gol: 30 | Puan: 30