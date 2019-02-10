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Mbaye Diagne Altın Ayakkabı sıralamasında kaçıncı sırada?
Futbol

Mbaye Diagne Altın Ayakkabı sıralamasında kaçıncı sırada?

Galatasaray'ın yeni golcüsü Diagne bu sezon gösterdiği performansla hem gol kralığı hem de Altın Ayakkabı yarışı veriyor. Galatasaray Trabzonspor maçı ile ilk kez yeni takımının formasını giyecek olan Diagne atacağı gollerle ödüle daha yaklaşmak istiyor. Peki Mbaye Diagne sıralamada kaçıncı sırada?

10 Şubat 2019 17:56

Süper Lig’de mücadele Galatasaray Trabzonspor maçı ile devam ederken, yeni takımı ile ilk kez sahaya çıkacak olan Diagne atacağı gollerle hem takımını şampiyon yapmak hem de Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak istiyor. Diagne bu sezon attığı 20 golle Süper Lig’de en sırada yer alıyor. Peki Diagne Altın Ayakkabı yarışında kaçıncı sırada?

ALTIN AYAKKABI SIRALAMASI

1. LIONEL MESSI | Barcelona | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 21 | Puan: 42

2. KYLIAN MBAPPE | PSG | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 18 | Puan: 36

3. CRISTIANO RONALDO | Juventus | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 17 | Puan: 34

4. EDINSON CAVANI | Dundalk | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 16 | Puan: 32

5. FABIO QUAGLIARELLA | Sampdoria | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 16 | Puan: 32

6. NICOLAS PEPE | Lille | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 16 | Puan: 32

7. MOHAMED SALAH | Liverpool | Ülke katsayısı: 2 | Gol: 16 | Puan: 32

8. LILIU | Kalju Nömme | Ülke katsayısı: 1 | Gol: 31 | Puan: 31

9. MBAYE DIAGNE | Galatasaray | Ülke katsayısı: 1.5 | Gol: 20 | Puan: 30

10. ZAKARIA BELGLARISHVILI | Flora | Ülke katsayısı: 1 | Gol: 30 | Puan: 30

Son güncelleme 17:56 | 10 Şubat 2019
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OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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