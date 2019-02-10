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MAÇ SONUCU | Tottenham 3-1 Leicester City
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Tottenham 3-1 Leicester City

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, sahasında Leicester City'yi 3-1 mağlup etti

10 Şubat 2019 19:36

İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Tottenham, sahasında Leicester City’yi 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, Wembley Stadı’nda Leicester City’yi ağırladı.

Tottenham, 33. dakikada Davinson Sanchez, 63. dakikada Christian Eriksen ve 90+1. dakikada Son Heung-Min’in attığı gollerle 3-1’lik galibiyete ulaştı. Konuk takımın tek golünü 76. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Ayrıca Leicester City, 59. dakikada oyuna giren Vardy ile 60. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Tottenham, 60 puana ulaştı ve lider Liverpool ile arasındaki 5 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Leicester City ise 32 puanda kaldı.

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Son güncelleme 19:36 | 10 Şubat 2019
Leicester City Tottenham
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