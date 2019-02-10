MAÇ SONUCU | Manchester City 6-0 Chelsea | Sergio Aguero tarihe geçti

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 27. hafta mücadelesinde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelirken Pep Guardiola’nın öğrencileri tarihe geçecek bir galibiyete imza atarak maçı 6-0 kazandı.

Maçın henüz 4. dakikasında gelişen hızlı atakta Raheem Sterling ile golü bulan Manchester City, 13. ve 19. dakikalarda Sergio Agüero, 25. dakikada ise İlkay Gündoğan’ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan City’de Arjantinli forvet Sergio Aguero, 56. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 5-0 yaparken Premier Lig kariyerindeki 11. hat-trick’ine imza attı.

Aguero böylece Premier Lig’de en fazla hat-trick yapan Alan Shearer’ı yakalamış oldu. Chelsea maç boyunca etkisiz bir görüntü sergilerken gol perdesini 80. dakikada Sterling kapattı ve City mücadeleyi 6-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 65 yaparak maç fazlasıyla aynı puandaki Liverpool’un üzerine çıkıp zirveye oturdu. Ligi ilk 5 içinde bitirmek için uğraşan Chelesa ise 50 puanla 6. sırada kaldı.