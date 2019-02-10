MAÇ SONUCU | İstanbulspor 2-0 Adana Demirspor

Spor Toto 1. Lig 21. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile karşılaşan İstanbulspor 2-0 galip geldi.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 77. dakikasında İbrahim Yılmaz’ın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 87’de Halil İbrahim Sönmez ile skoru 2-0 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galibiyetle ayrılan İstanbulspor 7 hafta sonra kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşma adına kritik bir galibiyet elde etti.
Bu sonucun ardından İstanbulspor 25 puanla 13. sırada yer alırken Adana Demirspor 30 puanla 9. sırada kaldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Anıl Usta
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Murat Duruer (Dk. 72 Eslem Öztürk), Onur Ergün, İbrahim Halil Çolak (Dk. 84 Arif Morkaya), Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 88 Görkem Güven), İbrahim Yılmaz
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mitrovic, Hakan Bilgiç (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Traore, Vedat Bora (Dk. 54 Legear), Kaan Kanak (Dk. 64 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Berk Yıldız, Pote
Goller: Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 87 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 42 Cajic, Dk. 78 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 41 Vedat Bora, Dk. 81 Kaan Kanak (Yedek kulübesinde), Dk. 83 Mitrovic, Dk. 90+5 Traore (Adana Demirspor)