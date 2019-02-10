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MAÇ SONUCU | İstanbulspor 2-0 Adana Demirspor
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | İstanbulspor 2-0 Adana Demirspor

Spor Toto 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u ağırlayan İstanbulspor 2-0 galip geldi ve alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyet elde etti. Adana Demirspor yeni teknik direktörü ümit Özat'la çıktığı ilk maçını kaybetti.

10 Şubat 2019 18:19

Spor Toto 1. Lig 21. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile karşılaşan İstanbulspor 2-0 galip geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 77. dakikasında İbrahim Yılmaz’ın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 87’de Halil İbrahim Sönmez ile skoru 2-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galibiyetle ayrılan İstanbulspor 7 hafta sonra kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşma adına kritik bir galibiyet elde etti.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 25 puanla 13. sırada yer alırken Adana Demirspor 30 puanla 9. sırada kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Anıl Usta

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Murat Duruer (Dk. 72 Eslem Öztürk), Onur Ergün, İbrahim Halil Çolak (Dk. 84 Arif Morkaya), Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 88 Görkem Güven), İbrahim Yılmaz

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mitrovic, Hakan Bilgiç (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Traore, Vedat Bora (Dk. 54 Legear), Kaan Kanak (Dk. 64 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Berk Yıldız, Pote

Goller: Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 87 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 42 Cajic, Dk. 78 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 41 Vedat Bora, Dk. 81 Kaan Kanak (Yedek kulübesinde), Dk. 83 Mitrovic, Dk. 90+5 Traore (Adana Demirspor)

Son güncelleme 20:23 | 10 Şubat 2019
adana demirspor İstanbulspor Spor Toto 1. Lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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