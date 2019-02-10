MAÇ SONUCU | Göztepe Aytemiz Alanyaspor 3-2 | Gol düellosunda muhteşem final

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Göztepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Tam bir gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı Göztepe, maçın son dakikalarında Ghilas’ın rövaşatadan attığı muhteşem golle 3-2 kazandı. Hakem Fırat Aydınus, gol öncesi faul olup olmadığını belirlemek için Video Yardımcı Hakem’e (VAR) başvurdu. Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından golü verdi. Gündüz oynanan Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor’un son dakikasında da VAR kararı olmuştu.

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 | İkinci yarı nefes kesti Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Konya`da oynanan karşılaşma berabere bitti. İlk yarısı oldukça kısır geçen karşılaşmanın ikinci yarısı adeta nefes kesti. Üç kez VAR`a başvurulan maçın uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon, hakem Halil Umut Meler`i oldukça zorladı. İlgili Haberi Oku

Maça iyi başlayan Aytemiz Alanyaspor, rakip kalede etkili pozisyonlar buldu. Yakaladığı fırsatlardan yararlanamayan Aytemiz Alanyaspor, Deniz Kadah ve Celso Borges’in golleriyle bir anda 2-0 geriye düştü. Toparlanan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarının sonlarına girilirken Yorgo Cavelas ile soyunma odasına tek farkla yenik girdi. İkinci yarıda da Göztepe’ye oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse’nin şık golüyle beraberliği yakaladı.

İki farklı öndeyken rakibine yakalanan Göztepe, çok da etkili oynamadığı maça damga vuran bir golle finali yaptı. Nabil Ghilas, maçın son dakikasına girilirken mükemmel bir rövaşata golüne imza attı. Hakem Fırat Aydınus’un VAR incelemesi de yaparak verdiği gol, Göztepe’yi üç puana taşıdı. Serdar Gürler, uzatma dakikalarında gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko (Alpaslan dk. 71), Borges (Gouffran dk. 80), Castro, Yasin, Serdar, Deniz (Ghilas dk. 83)

Yedekler: Göktuğ, Halil, Ngando, Yalçın, Berkan, Kadu, Tayfur

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Wanderson, Tzavellas (Caulker dk. 90+3), Nsakala, Welinton, Ceyhun, Ozan (Taha dk. 83), Djalma, Efecan, Fernandes (Josef dk. 88), Cisse

Yedekler: Ufuk, Hasan, Caulker, Hakan, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Deniz Kadah (dk. 20), Borges (dk. 32), Ghilas (dk. 89) (Göztepe), Tzavellas (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Serdar (dk. 90+2) (Göztepe)

Sarı kartlar: Borges, Poko, Castro, Yasin, Serdar, Beto, Alpaslan (Göztepe), Welinton, Nsakala, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

1′ Alanyaspor gole yaklaştı. Djalma Campos’un ceza sahasında şutunda kaleci Beto ayaklarıyla gole engel oldu.

4′ Djalma Campos’un derinlemesine pasıyla ceza alanına giren Cisse’nin sağ çaprazdan şutu yandan auta çıktı.

15′ Gelişen Göztepe atağında Castro’nun kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden yerden sert şutu yandan az farkla auta çıktı.

16′ Alanyasporlu Fernandes’in ceza sahası içinden şutunda Reis topa ayak koyup kornere yolladı.

GOL! 20′ Göztepe öne geçti. Poko’nun ara pasıyla sağ çaprazda sıfıra inen Serdar’ın ceza sahasına çevirdiği topa Yasin’in sert şutu üst direkten döndü, Deniz Kadah dönen topu kafayla tamamladı: 1-0.

GOL! 31′ Fark 2’ye çıktı. Castro’nun sol kanattan müthiş ortasını Borges ceza alanında kafayla ağlara yolladı: 2-0.

37′ Alanyasporlu Fernandes’in rövaşatası yandan auta gitti.

38′ Gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Poko’yla çarpışan Göztepe kalecisi Beto yerde kaldı. Takım arkadaşları ve sağlık ekibinin endişeli bir şekilde yanına koştuğu Beto, sakatlığının ciddi olmamasıyla oyuna devam etti.

GOL! 42′ Fark 1’e indi. Djalma Campos’un sağ kanattan kullandığı kornerden gelen topu Tzavellas kafayla ağlarla buluşturdu: 2-1.

59′ Gelişen konuk ekip atağında Baiano’nun sağdan ortasına ceza alanında Cisse’nin gelişine şutunu Beto kornere çeldi.

61′ Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Göztepeli Yasin’in şutunda kaleci Haydar gole izin vermedi.

74′ Skora eşitlik geldi. Fernandes’in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Cisse, ceza sahasına girip karşı karşıya pozisyonda Beto’yu avladı: 2-2.

GOL! 89′ Göztepe tekrar öne geçti. Castro’nun ortasını ceza sahasında kontrol eden Ghilas, müthiş bir rövaşatayla topu ağlara yolladı. Pozisyonu VAR’da izleyen Hakem Fırat Aydınus orta noktayı gösterdi: 3-2.

90+2′ Daha önce sarı kartı bulunan Göztepeli Serdar, Efecan’a faul yapınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+7′ Stılan uzun pasta ceza sahası içerisindeki Taha’nın kafa şutunda Beto mutlak golü önledi.