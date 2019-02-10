MAÇ SONUCU | Benfica 10-0 Nacional

SKOR DIŞ HABERLER / Portekiz Ligi’nde zirve yarışının içinde bulunan Benfica, 21. hafta mücadelesinde kümede kalma savaşı veren Nacional’i 10-0 mağlup ederek tarihi bir farka imza attı.

İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Benfica’da goller Alejandro Grimaldo, ve Haris Seferovic’ten (2) geldi.

İkinci yarıya da kaldığı yerden devam eden Benfica, 50. dakikada Joao Felix, 54’te penaltıdan Pizzi ve 56’da Ferro’nun golleriyle skoru 6-0’a getirdi.

Nacional’i adeta kalesine mahkum eden Benfica, 64. dakikada Ruben Dias’ın golüyle skoru 7-0 yaparken 85’te Jona, 88’de Rafa Silva ve 90’da yine Jonas’ın attığı gollerle sahadan 10-0’lık tarihi bir zaferle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Benfica puanını 50 yaparken 51 puanı bulunan lider Porto’nun arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. Nacional ise 20 puanla 16. sırada bulundu.

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi olan Benfica, Perşembe günü Türk Telekom Stadı’nda mücadele edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`den hakem açıklaması: `Hakemler de insan...` Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim hakemler hakkında da konuştu. Terim, Hakemler de insandır, hata yapabilir, olaya öyle bakmak lazım. Ben 10 maç ceza yerken, `Schalke`ye başarılar faksı gönderseler` derken 3 maç ceza yedim, diğerinden de 7 maç. Hakemler de insandır hata yapabilir. Terim, İstiklal Marşı eleştirilerine de yanıt vererek Biz İstiklal Marşı`nı kenarda çok güzel söylüyoruz. İstiklal Marşı`nı en güzel de biz söyleriz. Yıllarca göğsümüzde bayrağı taşıdık dedi. İlgili Haberi Oku