ÖZET İZLE | Galatasaray Trabzonspor maç özeti! GS Trabzon’a şans vermedi…

Sezonun ikinci yarısının ilk derbisinde Galatasaray sahasında ağırladığı Trabzon’u 3-1 yenmeyi başardı. Maçın başlamasıyla yoğun tempoda başlayan karşılaşmada Galatasaray ilk bölümlerde son vuruşları değerlendirmekte zorlandı. Karşılaşmada gol perdesi 21. dakikada verilen penaltı ile açıldı. Onyekuru kaleci Arda’yı geçip golü yapmak isterken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Arda da sarı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Diagne, golünü attı. Golün şokunu üstünden kısa sürede atan Trabzonspor 30. dakikada Hugo Rodallega ile eşitliği yakalayarak durumu 1-1 yaptı. Nwakaeme’nin pasını alan Rodallega, defansa takılmasına rağmen seken top tekrar önünde kalınca çok sert ve isabetli bir şutla golünü attı. İlk yarının son dakikalarında Galatasaray’ı soyunma odasına önde götüren gol Belhanda’dan geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Galatasaray’da Belhanda yıldızlaşarak 51. dakikada durumu 3-1’e taşıyan golü attı ve maçın sonucunu belirledi. Galatasaray Trabzonspor özet görüntülerini ve golleri izlemek isteyenler aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirler…

GALATASARAY TRABZONSPOR ÖZET İZLE

NAGATOMO SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlarken sarı kırmızılıların Japon futbolcusu Yuto Nagatomo bir pozisyon sonrasında tartışmalara konu oldu.

Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Ümit Öztürk'ün kararını beğenmeyen tecrübeli futbolcu, iki kez üst üste “F..k off” diye bağırdı.

Nagatomo'nun bu sözleri sonrasında hakem Ümit Öztürk herhangi bir karta başvurmazken akıllara Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado geldi.

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu, hakeme “F..k off” diye bağırdığı için kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

GALATASARAY TRİBÜNLERİNDEN ANLAMLI PANKART

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde açtıkları pankartlarla Türkiye’de ve dünyada yaşanan olayları unutmadı. Taraftarlar, 16 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, İstanbul’un Kartal ilçesinde çöken binada vefat eden vatandaşlar, Manş Denizi'nde düşen uçakta vefat eden futbolcu Emiliano Sala ve Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangın için pankartlar açtı.

Pankartlarda ‘Bizimlesin yüreği güzel çocuk! Furkan Gündüz’, ‘Kartal’da bina çökmesi sonucu vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun’, ‘Rest in peace Emiliano Sala’ ve ‘Our Condolences are with you Flamengo’ yazdı.