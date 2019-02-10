Kartal evlatlarını eze eze

Beşiktaş, Bursaspor karşısında son yıllardaki en güzel futbol resitallerinden birini sergiledi. Dün akşam adeta rakibi Bursaspor'u eze eze yendiğini gördük. Müsabaka boyunca topa sahip olan, çok pas yapan, kanatları çok etkin kullanan bir Kartal sahadaydı. Ayrıca geldiği günden bu yana ilk defa yeteneklerini, bireysel performansını takımın performansıyla birleştirip, bütünleştirip katkı sağlayan bir Lens vardı.

Burak Yılmaz'a ayrı bir sayfa açmak lâzım. Geldiği günden beri antrenmansız ve güçsüz olan Burak Yılmaz artık ne kadar güçlendiğini, Beşiktaş'a büyük katkılar sağlayacağını ve Türkiye'nin en büyük golcüsü olduğunu ortaya koydu. Artık yapılması gereken attığı gollerle özgüveni yerine gelen Burak'ı taraftarın coşku, sevgi ve ilgisiyle desteklemesi, Beşiktaşlı olmanın verdiği sorumluluğu yerine getirmesi. Bir şey daha gördük ki Güven Yalçın da her geçen gün çok daha kendini geliştirip iyi futbol oynamakta. Genç forvet, artık takım oyununa daha da alışmakta ve katkı sağlamakta. Ayrıca merkezden etkili akınlar başlatıp Burak'a nefis boş alanlar yaratmakta. Eğer sezon yeni başlamış olsaydı şampiyonluğun en büyük adayı bu kadroyla Beşiktaş olurdu. Siyah-beyazlılar, şu andaki kadrosundan özellikle Burak, Ljajic, Güven ve Doğukan'ın ortaya koydukları müthiş performansla Başakşehir ve Galatasaray'dan çok daha iyi oynuyorlar. Bunlara ek olarak Atiba, Gökhan Gönül, Vida ve Adriano da dört dörtlük performans sergiliyor. Bloklar arası kopma yaşamadan, rakibe boş alanı bırakmayıp gol pozisyonu vermeden müsabakayı Beşiktaş, Beşiktaşlılara karşı kazanmış oldu. Yani Samet Hoca ve Takoz Recep'e karşı. Ama Takoz'a uyarım Beşiktaş'ı bir yardımcı antrenör olarak iyi analiz edememiş. Kendisi zaten dünyada kendi kalesine en güzel gol atan adamdı!

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