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Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankartlar: Bizimlesin yüreği güzel çocuk!
Galatasaray

Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankartlar: Bizimlesin yüreği güzel çocuk!

Galatasaray tribünleri açtıkları pankartlarla vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, Kartal’da çöken binada ölen vatandaşlar, Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangın ve uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala’yı andı.

10 Şubat 2019 19:53

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde açtıkları pankartlarla Türkiye'de ve dünyada yaşanan olayları unutmadı. Taraftarlar, 16 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binada vefat eden vatandaşlar, Manş Denizi’nde düşen uçakta vefat eden futbolcu Emiliano Sala ve Brezilya ekibi Flamengo’nun tesislerinde meydana gelen yangın için pankartlar açtı.

10 Şubat 2019 Trabzonspor'dan alkış alan hareket Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Kartal`da çöken bina enkazından kurtulan yaralıları hastanede ziyaret etti. İlgili Haberi Oku

Pankartlarda ‘Bizimlesin yüreği güzel çocuk! Furkan Gündüz', ‘Kartal'da bina çökmesi sonucu vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun', ‘Rest in peace Emiliano Sala' ve ‘Our Condolences are with you Flamengo' yazdı.

Son güncelleme 19:59 | 10 Şubat 2019
galatasaray
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21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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