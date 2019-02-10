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Galatasaray Trabzonspor maçının yıldızı Younes Belhanda’dan şampiyonluk açıklaması
Galatasaray

Galatasaray Trabzonspor maçının yıldızı Younes Belhanda’dan şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Trabzonspor maçında iki gol atarak yıldızlaşan isim Younes Belhanda, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Faslı yıldız, "Şampiyonluğa inanıyoruz. Geçen hafta 8 puan fark vardı, bu hafta 6'ya indi. Önümüzde 14 maç var, bu yarışta varız ve adım adım şampiyonluğa yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

10 Şubat 2019 21:26

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında kritik maçta Galatasaray, konuğu Trabzonspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederken Younes Belhanda, attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi. Faslı oyuncu “En iyi maçım bu diyemeyiz, başka maçlarda da iyi oynadım. 2 gol attığım iyi olduğumu göstermez ama her zaman akılda kalan 2 gol oluyor” dedi.

Şampiyonluğa kenetlendiklerini söyleyen Faslı yıldız oyuncu, “Şampiyonluğa inanıyoruz. Geçen hafta 8 puan fark vardı, bu hafta 6’ya indi. Önümüzde 14 maç var, bu yarışta varız ve adım adım şampiyonluğa yürüyoruz. Her takım için farklı şekilde, en iyisini yapmak için hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı. 10 Şubat 2019 MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-1 Trabzonspor Galatasaray Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 21. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Nefes kesen dört gollü maçta gülen taraf, 3-1`lik skorla ev sahibi Galatasaray oldu. Aslan, Medipol Başakşehir`in puan kaybettiği haftada kazanarak 39 puana çıktı ve farkı 6`ya indirdi. Dev maçta Diagne Galatasaray`daki ilk golünü atarken yıldızlaşan iki gole imza atan Belhanda oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:26 | 10 Şubat 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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