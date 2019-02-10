Galatasaray Trabzonspor maçının yıldızı Younes Belhanda’dan şampiyonluk açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında kritik maçta Galatasaray, konuğu Trabzonspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederken Younes Belhanda, attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi. Faslı oyuncu “En iyi maçım bu diyemeyiz, başka maçlarda da iyi oynadım. 2 gol attığım iyi olduğumu göstermez ama her zaman akılda kalan 2 gol oluyor” dedi.

Şampiyonluğa kenetlendiklerini söyleyen Faslı yıldız oyuncu, “Şampiyonluğa inanıyoruz. Geçen hafta 8 puan fark vardı, bu hafta 6’ya indi. Önümüzde 14 maç var, bu yarışta varız ve adım adım şampiyonluğa yürüyoruz. Her takım için farklı şekilde, en iyisini yapmak için hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-1 Trabzonspor Galatasaray Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 21. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Nefes kesen dört gollü maçta gülen taraf, 3-1`lik skorla ev sahibi Galatasaray oldu. Aslan, Medipol Başakşehir`in puan kaybettiği haftada kazanarak 39 puana çıktı ve farkı 6`ya indirdi. Dev maçta Diagne Galatasaray`daki ilk golünü atarken yıldızlaşan iki gole imza atan Belhanda oldu. İlgili Haberi Oku