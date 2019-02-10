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Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası Yusuf Yazıcı’dan hakem eleştirisi: ‘Canımız acıyor…’
Trabzonspor

Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası Yusuf Yazıcı’dan hakem eleştirisi: ‘Canımız acıyor…’

Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Yusuf Yazıcı hakem Ümit Öztürk'e sitem etti. Yazıcı, "Galatasaray'ın ilk penaltısı penaltı değil, VAR'a bakılıyor, penaltı veriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor. Bahaneler arkasına sığınacak bir camia değiliz ama canımız acıyor, inanın üzülüyoruz" dedi.

10 Şubat 2019 23:26

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup olurken müsabakanın ardından Trabzonspor cephesi hakem Ümit Öztürk’ü eleştirdi. Eleştirilerde bulunan isimlerden birisi de bordo-mavililerin genç yıldızı Yusuf Yazıcı oldu.

Yusuf Yazıcı, “Galatasaray’ın ilk penaltısı penaltı değil, VAR’a bakılıyor, penaltı veriliyor. Ekuban’ın pozisyonunda VAR’a bakılıyor, penaltı verilmiyor. Bahaneler arkasına sığınacak bir camia değiliz ama canımız acıyor, inanın üzülüyoruz. Penaltımız verilse, skor çok daha farklı olacaktı. Puan olarak da çok daha iyi yerde olacaktık. Sitem olsun diye söylemiyorum ama gerçekten canımız yanıyor” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu oyunu da değerlendirirken Maçı değerlendiren Yusuf, “Hocam bana nerede görev verirse, orada nasıl katkı verebilirim diye düşünerek oynuyorum. Maestro görevinde oynadığım için mutluyum. Zargo ile birlikte biraz daha defansif oynamaya çalıştık, bu bizim için iyi olmadı, 2. yarı daha iyi hücum yaptık, çok daha iyi futbol oynadık. Kaybettiğimizi için üzgünüm” diye konuştu. 10 Şubat 2019 Ünal Karaman`dan penaltı pozisyonuyla ilgili yorum: `Vicdanına yenik düşüyorsa...` Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, Ne olursa olsun, evimize götürdüğümüz ekmeğin helal olmasını isteriz. Saha içinde insanlar alın teri döküyor. Ben içeride oyuncularıma `Yenile yenile büyüyeceğiz` dedim. Umut ediyorum ki Ümit hoca da bu bilinçle hareket etmiştir dedi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:26 | 10 Şubat 2019
galatasaray spor toto süper lig trabzonspor Yusuf Yazıcı
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