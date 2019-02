Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu ateş püskürdü: ’17-18 yaşındaki gençlerimiz katledildi!’

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, konuğu Trabzonspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem Ümit Öztürk’ün kararlarını eleştirirken adeta ateş püskürdü. Ahmet Ağaoğlu, “1915 yılında Trabzon Lisesi'nin öğrencileri Çanakkale'de emperyalistler tarafından şehit edildi. 104 yıl sonra Trabzon'un gençleri bu akşam farklı bir şekilde katledildi… Ya maçlarda İstiklal Marşı’nı okutmayalım ya da 17-18 yaşında hala lisede okuyan, bir yandan futbol oynayan çocuklara, bu sıkıntıları yaşatmayalım” ifadelerini kullandı.

“Düşmanlarımız bugün farklı şekilde karşımıza çıkıyorlar. Eğer Türk futbolunun ilerlemesini istiyorsak, biz bu gençlerle geleceğiz. Ya şu İstiklal Marşı’nı maçlardan önce okutmayalım, ya da bu gençlere bu sıkıntıyı yaşatmayalım” diye konuşan Ağaoğlu, “Galatasaray’ı aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Bu bir futbol maçı, her sonuç çıkar ama lütfen skor, oynanarak tecelli etsin. Pozisyonları zaten herkes konuşuyor” dedi.

‘Mücadelenin ruhu değişmedi, sadece düşman şekil değiştirdi’

Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu başımıza gelen ilk vaka değil. Tekrar tekrar tekrar… Bırakın şu çocuklar mücadelelerini sahada versinler. Bu çocukları bu şekilde geliştiremeyiz. Aradan 105 sene geçti, mücadelenin ruhu değişmedi, sadece düşman şekil değiştirdi. O düdük çalacaksa adaletli olarak çalsın. Skor koptuktan sonra son 10-15 dakikada hak etmediğimiz halde lehimize verilen fauller… Allah bize değil haram tek gol, haram tek faul nasip etmesin. Biz bu takımla ligin sonuna kadar mücadeleyi devam ettireceğiz.” Yugo Nagatomo`nu `F..k off` sözleri sosyal medyada olay yarattı! Galatasaray`ın Japon futbolcusu Yugo Nagatomo`nun Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk`e bakarak iki kez F..k off diye bağırması sosyal medyayı ayaklandırdı. Fenerbahçeli Roberto Soldado`nun Kayserispor maçında F..k off dediği için kırmızı kartla oyundan atılmasına atıfta bulunuldu. İlgili Haberi Oku

Bunlara bakıp ders çıkarması, utanması gerekenler var. Aynaya nasıl bakacaklar? İnsan sahaya çıkarken şu esame listesini aldığı zaman, oyuncuların doğum tarihine bir bakar. Bizler, bu çocukların gözüne bakamıyoruz. Onların haklarını koruyamıyoruz. O düdük asılsın istemiyoruz, o düdük adaletli çalınsın. Ben kim oluyorum bir kulüp başkanı olarak. Yakışır mı hiç? Öyle bir şey yok. O düdük lütfen adaletli çalsın. Ben 17-18 yaşındaki çocuklarımı gönül rahatlığıyla sahaya süreyim.”

Ağaoğlu VAR sistemini ise şu sözlerle yorumladı: “VAR sistemi mükemmel, neticede teknoloji, her şeyi orada gösteriyor. Ceza sahası içinde bir oyuncunun ayağına basıyorsanız eğer, bunu size gösteriyor. Ama bunun kararını veren ise yine bir insan. VAR, var mı yok mu? Neye göre var neye göre yok ben de anlamış değilim.” Rıdvan Dilmen`den Galatasaray-Trabzonspor değerlendirmesi: `Gözlerim 3 numara gözlüksüz gördüm` NTV`de yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, Trabzonsporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyonla ilgili hakem Ümit Öztürk`ün hatalı karar verdiğini söyledi. İlgili Haberi Oku