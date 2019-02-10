Galatasaray Trabzonspor saat kaçta hangi kanalda? GS’de Diagne heyecanı!

Galatasaray Trabzonspor maçı için artık nefesler tutuldu. Bu sezon yakaladığı çıkış yaşanılan sakatlıklarla sekteye uğrayan Trabzonspor Galatasaray karşısında kazanarak yükselişine devam etmek istiyor. Şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray ise yeni golcüsü Diagne ile zorlu Trabzonspor engelini aşmanın hesabını yapıyor. Uzun süredir Asya Kupası’da olan Nagatomo da Trabzon maçı ile Süper Lig’e dönüyor. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçı 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Zorlu maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

NAGATOMO FORMASINA KAVUŞUYOR

Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 48 gün sonra sarı-kırmızılı takımla maça çıkacak.

Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018’de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda forma giydi.

Trabzonspor’a karşı savunmanın solunda görev alması beklenen 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek.

Yuto Nagatomo’nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası’nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar’a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.