MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında merakla beklenen mücadelede Galatasaray ve Trabzonspor Türk Telekom Stadı’nda bir araya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta ev sahibi Galatasaray, 3-1’lik skorla kazandı ve 39 puana yükselerek Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada farkı 6’ya indirmeyi başardı.

Konuk ekip Trabzonspor ise eksiklerine rağmen üç puana uzanarak moral depolamak ve 36 puana ulaşarak Galatasaray ve Beşiktaş’ı yakalamak isterken sahadan yenik ayrıldı ve 33 puanla 5. sırada kaldı. Maçta Galatasaray’ın golleri 21’de penaltıdan Mbaye Diagne ve 45 ile 51’de Younes Belhanda’dan geldi. Konuk ekibin sayısını ise 30’da Hugo Rodallega kaydetti.

Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankartlar: Bizimlesin yüreği güzel çocuk! Galatasaray tribünleri açtıkları pankartlarla vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, Kartal'da çöken binada ölen vatandaşlar, Brezilya ekibi Flamengo`nun tesislerinde meydana gelen yangın ve uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala'yı andı. İlgili Haberi Oku

Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci!

Ev sahibinde Fernando ve Sinan Gümüş, cezaları nedeniyle Trabzonspor'a forma giyemedi. Emre Akbaba ise dört ay aradan sonra sahalara döndü. Yıldız oyuncu 89’da geceye iki golle damga vuran Belhanda’nın yerine oyuna girdi. Eksikleri nedeniyle bir süredir başı ağrıyan Trabzonspor’da ise Galatasaray maçı kadrosuna sakatlığı geçen Jose Sosa dahil edilirken, Joao Pereira, Filip Novak ve kaleci Uğurcan Çakır ise İstanbul’a götürülmedi. 2003 doğumlu genç kaleci Kağan Moradaoğlu ise bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.

Ve Diagne sahada!

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giydi. Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı ve Terim tarafından ilk 11’de kendisine yer verildi. Yıldız golcü sahneye 21’de çıktı. Beyaz noktadan hata yapmayan Diagne, sarı-kırmızılı formayla ilk golüne imza attı ve ligdeki gol sayısını 21’e çıkardı.

Yugo Nagatomo`nu `F..k off` sözleri sosyal medyada olay yarattı! Galatasaray`ın Japon futbolcusu Yugo Nagatomo`nun Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk`e bakarak iki kez F..k off diye bağırması sosyal medyayı ayaklandırdı. Fenerbahçeli Roberto Soldado`nun Kayserispor maçında F..k off dediği için kırmızı kartla oyundan atılmasına atıfta bulunuldu. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Türk Telekom

SAAT: 19.00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 | İkinci yarı nefes kesti Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Konya`da oynanan karşılaşma berabere bitti. İlk yarısı oldukça kısır geçen karşılaşmanın ikinci yarısı adeta nefes kesti. Üç kez VAR`a başvurulan maçın uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon, hakem Halil Umut Meler`i oldukça zorladı. İlgili Haberi Oku