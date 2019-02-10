MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında merakla beklenen mücadelede Galatasaray ve Trabzonspor Türk Telekom Stadı’nda bir araya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta ev sahibi Galatasaray, 3-1’lik skorla kazandı ve 39 puana yükselerek Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada farkı 6’ya indirmeyi başardı.
Konuk ekip Trabzonspor ise eksiklerine rağmen üç puana uzanarak moral depolamak ve 36 puana ulaşarak Galatasaray ve Beşiktaş’ı yakalamak isterken sahadan yenik ayrıldı ve 33 puanla 5. sırada kaldı. Maçta Galatasaray’ın golleri 21’de penaltıdan Mbaye Diagne ve 45 ile 51’de Younes Belhanda’dan geldi. Konuk ekibin sayısını ise 30’da Hugo Rodallega kaydetti.
Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci!
Ev sahibinde Fernando ve Sinan Gümüş, cezaları nedeniyle Trabzonspor'a forma giyemedi. Emre Akbaba ise dört ay aradan sonra sahalara döndü. Yıldız oyuncu 89’da geceye iki golle damga vuran Belhanda’nın yerine oyuna girdi. Eksikleri nedeniyle bir süredir başı ağrıyan Trabzonspor’da ise Galatasaray maçı kadrosuna sakatlığı geçen Jose Sosa dahil edilirken, Joao Pereira, Filip Novak ve kaleci Uğurcan Çakır ise İstanbul’a götürülmedi. 2003 doğumlu genç kaleci Kağan Moradaoğlu ise bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.
Ve Diagne sahada!
Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giydi. Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı ve Terim tarafından ilk 11’de kendisine yer verildi. Yıldız golcü sahneye 21’de çıktı. Beyaz noktadan hata yapmayan Diagne, sarı-kırmızılı formayla ilk golüne imza attı ve ligdeki gol sayısını 21’e çıkardı.
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LERİ
STAT: Türk Telekom
SAAT: 19.00
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN SPORTS 1
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman