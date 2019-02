Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den hakem açıklaması: ‘Hakemler de insan…’

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, konuğu Trabzonspor’u 3-1 mağlup ederken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de açıklamalarda bulundu. Trabzonspor cephesinden hakeme yöneltilen eleştiriler üzerine sorulan soruya Terim, “Hakemler de insandır, hata yapabilir, olaya öyle bakmak lazım. Ben 10 maç ceza yerken, ‘Schalke’ye başarılar faksı gönderseler’ derken 3 maç ceza yedim, diğerinden de 7 maç. Hakemler de insandır hata yapabilir.”

Yabancı oyuncu tartışmaları hakkında da konuşan Terim, “Terim: “Bu yerli yabancı konusunu gündeme kim getiriyorsa ajandasına bir bakmak lazım. Sahaya 11 yabancı çıkıyor diyenler, kupa maçlarında sahaya çıkan yerli ve akademiden çıkan oyunculardan da aynı oranda bahsediyorsa samimidir. Biz İstiklal Marşı’nı kenarda çok güzel söylüyoruz. İstiklal Marşı’nı en güzel de biz söyleriz. Yıllarca göğsümüzde bayrağı taşıdık” ifadelerini kullandı.

Terim ayrıca başsağlığı mesajlarına da teşekkür ile cevap verdi ve: “Başsağlığı mesajlarına cevap vermek istiyorum. Bundan sonra yakınını kaybetmiş hiç kimseye ‘Kaç yaşındaydı?’ diye sormayacağım. Gidenin yaşı kaç olursa olsun, kalanın yarasının ne kadar derin ve tarifsiz olduğunu öğrendim” diye konuştu.

Deneyimli teknik adam maç takvimini ve Trabzonspor galibiyetini ise şöyle yorumladı:

“Bugünkü performans; gerek seyir açısından, gerek pozisyon açısından, bizim için en istekli maçlardan biriydi. Kalitesi de çok yüksek bir maç oldu. İlk 20-30 dakika çok yüksek bir tempo ortaya koyduk. Maçın geneline baktığımızda direkt oynayan, direkt pozisyona giren, topu iyi çeviren, oyunu kontrol eden ve baskılı oynayan bizdik. 3 puan tabii ki önemli ama bu futboldan oyuncularım zevk aldılar. Bu benim için çok önemli.”

“Kalan 13 hafta çok büyük bir zaman. Bizi ilgilendiren sadece kendimiz. Bizim kazanmamız, puan kaybetmememiz, bizim için önemli olan bu. Baktığımızda biz büyük travmalardan geliyoruz. Onun için her maç bizim için çok önem taşıyor. UEFA daha da önem taşıyor. Ligin ayrı bir önemi var, Türkiye Kupası da aynı şekilde önemli başka bir kupa. Umuyorum sakatlık olmaz, umuyorum az ceza yeriz.”

“Oyun planımız içerisinde Ndiaye ve Belhanda’nın Diagne’ye yaklaşması vardı. Bunu da bugün çok büyük oranda uyguladılar. İkisinin de gol pozisyonları var. Ürettiler, hazırladılar, kaçırdılar. Belhanda golünü de attı. Bundan sonra ikisini de bu rolde göreceğiz herhalde.”

‘Hedef her zaman kazanmak…’

“Galatasaray’ın hiçbir zaman kupadan, şampiyonluk iddiasından vazgeçtiği söylenemez. Burası Galatasaray. Her zaman, bütün mevcut hedeflere kazanmak için çıkar. Dün 14 maç vardı, yine iddiamız vardı. Bugün yine iddiamız var. İlk yarı 14 şut attık, 7’si isabetli. Dolayısıyla oyuncularım hem 3 puanı istediler, hem de aldılar. Bunun için takımımı tebrik ediyorum. Trabzonspor her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahip. Kolay bir maç değildi. Evimizde oynadığımız Lokomotiv maçından sonra camiadan ve taraftardan ricada bulunmuştum. Ocak ve temmuz aylarında değişiklikler olacak, zaman verin demiştim. İlk adımı attık. Sahadaki performanslarını görünce içime sinecek oyuncular aramıza katıldı.”

“Yaşadığımız onca şeye rağmen 3 kulvarda hala varız ve devam ediyoruz. Tek kulvarda oynayan var, 2 kulvarda oynayan var. Biz 3 kulvarda varız, bu kolay bir şey değil. Bu önemli süreçte elini taşın altına sokan sayın yönetimimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Abdurrahim Albayrak’a ayrı bir parantez açarak teşekkür ediyorum. Bugün ilk 20 dakikada oynadığımız futbolu ‘Fatih Terim’in takımı’ olarak düşünebilirsiniz. Bunu devam ettirmemiz önemli. Serdar’a teşekkür etmiştik, Maicon da teşekkürü hak ediyor. Kendisine başarılar diliyorum. Kolay bir şey değil. Oyna dedik oynadı, oynama dedik oynamadı. Bu arkadaşlarla çalışıyoruz dedik, gitti. Tam bir profesyonel. Marcao ile Luyindama’yı seçme sebeplerimiz, uzun zamandır ikisini de izletiyoruz. Biri sağ, biri sol ayaklı. İkisi de topu oyuna sokmakta iyi. Atletik yapıları da çok yüksek seviyede. Daha yeni yeni yan yana oynuyorlar, çok kolay bir şey değil.”

