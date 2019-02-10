Fikret Orman’dan Şenol Güneş ve Milli Takım açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Fikret Orman, beIN SPORTS yayınına telefon ile katıldı ve açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Şenol Güneş’in A Milli Futbol Takımı’nın başına geçeceği iddiası hakkında yorum yapan Orman, “Beşiktaş’ın hocasını göndermek gibi bir niyeti yok. Hoca da ‘Sezon sonuna kadar kontratım var’ diyor zaten. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Sezon bittiğinde hocayla oturur konuşuruz şartları.” ifadelerini kullandı.

İşte Orman’ın açıklamalarından satırbaşları;

“BURAK YILMAZ NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ”

“Kagawa kendini ispat etmiş bir oyuncu. Ne olduğu, nasıl oynayacağı belli bir oyuncu, müthiş bir yetenek. Ancak burada konuşulması gereken şey Burak Yılmaz diye düşünüyorum. Taraftarımız maçtan evvel onu tribünlere çağırdı. Oyuncu da moral buldu. İki tane inanılmaz gol attı. İlk gol zor bir goldü, ikinci gol de kendi yarattığı bir gol. Beşiktaş’ta neler yapabileceğini gösterdi diye düşünüyorum.”

“ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDE OLACAĞIZ”

“Devre arası kampını iyi geçirdik. Bugün konuşulması gereken konulardan biri de Mirin. Vida’yla iyi bir ekip haline geldiler, güven veriyorlar. Beşiktaş iyi bir yola girdi. Kulübümüzün üzerinde negatif bir etki olmuştu. Stada geldiğimde bunu hissediyordum, artık bu negatif enerji yok. Şampiyonluk bizim karar vereceğimiz bir şey değil, daha çok maçlar var. Başakşehir’in maçları, puanı ve Galatasaray var. Güzel bir yarış olacak. Beşiktaş, takımıyla camiasıyla o yarışın içinde olacaktır.”

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“ŞENOL GÜNEŞ’İN SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR”

“Hocamız Bursa maçında sahada Beşiktaş’ın başındaydı. Beşiktaş maç kazanmışken, galibiyetler geliyorken maç biter bitmez ‘O gitti bu geldi’ deniyor. Bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. Futbolun içinde bir ekonomi dönüyor. Şenol Güneş’in sezon sonunda bizimle olan sözleşmesi bitiyor. Benim de yönetim sürem mayıs ayında bitiyor, kongremiz var. Sezon sonunda zaten bütün kulüplerde bir yapılanma olacak, halen UEFA ve TFF’yle birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Sezon sonunda hepimiz yeniden yapılanmaya ve daralmaya gideceğiz gibi görünüyor. Ama şu an bizim gündemimizde ne bu konu ne seçim ne de başka bir şey var. Sezon sonuna kadar hepimizin tek motivasyonu kalan maçlarımızı kazanmak.”

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“ŞENOL GÜNEŞ’İ GÖNDERMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK”

“Şenol Güneş’le olan bireysel ilişkim, çok yüksek seviyededir, birbirimizi çok severiz ve kendisi takımın başında. Beşiktaş’ın hocasını göndermek gibi bir niyeti yok. Hoca da ‘Sezon sonuna kadar kontratım var’ diyor zaten. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Sezon bittiğinde hocayla oturur konuşuruz şartları.”

“SEZON SONUNDA OTURUP KONUŞUP DEĞERLENDİRİRİZ”

“Biz Şenol Hoca ile Bursaspor ile sözleşmesi bitince oturduk, anlaştık. Şimdi Beşiktaş ile sözleşmesi bitince yine oturur konuşuruz. Ayrıca kendisinin adının Milli Takım ile anılması veya Lucescu’nun ayrılması durumunda Milli Takım’ın başına geçmesi de gayet normal. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Ama yine dediğim gibi bütün bu olasılıkları sezon sonunda hocamızla oturup konuşup değerlendiririz. Yönetim Kurulu, taraftarlarımız ve futbolcularımız hepimiz hocamızı çok seviyoruz.”