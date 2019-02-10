Fenerbahçe’de isyan VAR!

İrfan YİRMİBEŞ / ÖZEL HABER Fenerbahçe’de hakem isyanı gündeme oturdu. Sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Camia, bu maçlarda hakem hatalarının direkt etkisinin olduğunu düşünüyor.

Fenerbahçe hesap soracak! Sabır taştı Fenerbahçe, hakem hatalarına karşı harekete geçiyor. Fenerbahçe yönetimi, federasyon ve MHK'ya başvurup haksız kararları engellemeye çalışacak. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, hazırlıklara başladı. İlgili Haberi Oku

İşte Fener'in çifte standart uygulandığını belirttiği maçlardaki hakem hataları tespitleri:

BURSASPOR 1-1 FENERBAHÇE

Skrtel, rakibi tarafından ceza sahasında düşürüldü. Cüneyt Çakır, penaltı vermek yerine oyunu başlatmadığı gerekçesiyle korneri tekrarlattı. Sarı-lacivertliler, uzun süre penaltı itirazında bulundu. Barış'ın Mehmet Ekici'nin ayak bileğine sert müdahalesine Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklentisi boşa çıktı. Bursaspor'un uzatmalarda bulduğu gol öncesi Valbuena'ya faul yapıldığını düşünen sarı-lacivertlilerin ofsayt beklentisi haklı görülmedi.

FENERBAHÇE 3-2 EVKUR YENİ MALATYASPOR

Isla’ya Malatyalı Erkan yumruk attı, Adem Büyük de İsla'nın ayak bileğine bastı ama iki pozisyonda kart çıkmadı. Erol Bulut'un Adem'i ‘kırmızı kart görür' diye oyundan alması Fenerbahçe'nin isyanını haklı çıkardı. Mehmet Ekici, ceza sahasında Shavek tarafından düşürüldü. Ali Palabıyık, VAR'a gitmesine rağmen penaltı vermedi. Dirar, Erkan tarafından ceza sahasında düşürüldü, penaltı kararı çıktı ama oyuncuya ikinci sarı kart gösterilmedi.

FENERBAHÇE 2-0 GÖZTEPE

Fenerbahçe kazanmasına rağmen Göztepeli futbolcuların sert faulleri maça damga vurdu. Castro, Benzia'ya ‘uçan tekme' atar gibi sert bir faul yaptı. Suat Arslanboğa, sarı kartla pozisyonu geçiştirdi. Mehmet Topal, Borges'ten topu temiz bir şekilde aldı ancak Arslanboğa faul düdüğü çaldı. Hakem, bunun üzerine tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi ve cezalı duruma düşen Mehmet Topal, Kayseri'de takımını yalnız bıraktı.

KAYSERİSPOR 1-0 FENERBAHÇE

Şamil, Mehmet Ekici'nin ayağına sert bir şekilde bastı. Ekici, acı içinde yerde kıvrandı. Faul vermeyip hakem atışına başvuran Alper Ulusoy'a VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Mensah, Moses'ın yüzüne sert bir şekilde omuz attı. Nijeryalı futbolcu yerde kaldı ancak Ulusoy ‘devam' dedi. Mensah, 7 faul yaptı ama kart görmedi. Soldado'nun kırmızı gördüğü pozisyonun öncesindeki faul tartışılır.

Fenerbahçe`nin yıldızı Roberto Soldado ilk değil! Fenerbahçe`nin Kayserispor`a deplasmanda yenildiği maçta kırmızı kart gören Roberto Soldado`nun kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu. İki hafta sonra derbi maçta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe`de Roberto Soldado`nun atılma nedeni cezasını da etkileyecek. Eğer Roberto Soldado sadece `F...ck off` dediği için atılırsa, daha önceki örneklere bakmak gerekecek. İlgili Haberi Oku