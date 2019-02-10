Fenerbahçe’de isyan VAR!

İrfan YİRMİBEŞ / ÖZEL HABER Fenerbahçe’de hakem isyanı gündeme oturdu. Sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Camia, bu maçlarda hakem hatalarının direkt etkisinin olduğunu düşünüyor.
İşte Fener'in çifte standart uygulandığını belirttiği maçlardaki hakem hataları tespitleri:
BURSASPOR 1-1 FENERBAHÇE
Skrtel, rakibi tarafından ceza sahasında düşürüldü. Cüneyt Çakır, penaltı vermek yerine oyunu başlatmadığı gerekçesiyle korneri tekrarlattı. Sarı-lacivertliler, uzun süre penaltı itirazında bulundu. Barış'ın Mehmet Ekici'nin ayak bileğine sert müdahalesine Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklentisi boşa çıktı. Bursaspor'un uzatmalarda bulduğu gol öncesi Valbuena'ya faul yapıldığını düşünen sarı-lacivertlilerin ofsayt beklentisi haklı görülmedi.
FENERBAHÇE 3-2 EVKUR YENİ MALATYASPOR
Isla’ya Malatyalı Erkan yumruk attı, Adem Büyük de İsla'nın ayak bileğine bastı ama iki pozisyonda kart çıkmadı. Erol Bulut'un Adem'i ‘kırmızı kart görür' diye oyundan alması Fenerbahçe'nin isyanını haklı çıkardı. Mehmet Ekici, ceza sahasında Shavek tarafından düşürüldü. Ali Palabıyık, VAR'a gitmesine rağmen penaltı vermedi. Dirar, Erkan tarafından ceza sahasında düşürüldü, penaltı kararı çıktı ama oyuncuya ikinci sarı kart gösterilmedi.
FENERBAHÇE 2-0 GÖZTEPE
Fenerbahçe kazanmasına rağmen Göztepeli futbolcuların sert faulleri maça damga vurdu. Castro, Benzia'ya ‘uçan tekme' atar gibi sert bir faul yaptı. Suat Arslanboğa, sarı kartla pozisyonu geçiştirdi. Mehmet Topal, Borges'ten topu temiz bir şekilde aldı ancak Arslanboğa faul düdüğü çaldı. Hakem, bunun üzerine tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi ve cezalı duruma düşen Mehmet Topal, Kayseri'de takımını yalnız bıraktı.
KAYSERİSPOR 1-0 FENERBAHÇE
Şamil, Mehmet Ekici'nin ayağına sert bir şekilde bastı. Ekici, acı içinde yerde kıvrandı. Faul vermeyip hakem atışına başvuran Alper Ulusoy'a VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Mensah, Moses'ın yüzüne sert bir şekilde omuz attı. Nijeryalı futbolcu yerde kaldı ancak Ulusoy ‘devam' dedi. Mensah, 7 faul yaptı ama kart görmedi. Soldado'nun kırmızı gördüğü pozisyonun öncesindeki faul tartışılır.