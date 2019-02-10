SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kar İstanbul'da! Fırtına ve kar Marmara'yı sardı, ne kadar sürecek? | Son dakika hava durumu haberleri
Fenerbahçe Zenit hangi kanalda saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Uefa Avrupa Ligi

Fenerbahçe Zenit hangi kanalda saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe Zeit maçı için heyecan dorukta! UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya gelecek iki takım sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın hesabını yapıyor. Ersun Yanal yönetiminde ilk Avrupa maçına çıkacak Fenerbahçe Zenit'i yenebilecek mi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta hangi kanalda?

10 Şubat 2019 17:40

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan son 32 turunda oynanacak maçlarla devam ediyor. Fenerbahçe Zenit takımı ile eşleşmişti, Ülker Stadı’nda oynanacak olan ilk maçı zorlu maçtan galip ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Zenit UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

12 Şubat Salı günü saat 20:55’de Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS kanallarından canlı yayınlanacak. Bu mücadelenin rövanşı ise 21 Şubat’ta oynanacak. Karşılaşma saatleri ise daha sonra açıklanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Tolgay Arslan, Victor Moses ve Sadık Çiftpınar eklendi.

Kurallar gereği kadroya üç futbol eklenebiliyor. Bu nedenle Soldado, Mehmet Ekici ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu şöyle;

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu, Hasan Ali, Isla, İsmail Köybaşı, Şener, Neustädter, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan, Ayew, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Frey, Slimani, Benzia.

10 Şubat 2019 UEFA`dan Galatasaray ve Fenerbahçe`ye müjde! UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray ve Fenerbahçe`yi yakından ilgilendiren Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ceferin, FFP konusunda esnemeye gideceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

ZENİT’İN AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleciler: Andrey Lunev, Yuri Lodygin, Mikhail Kerzhakov

Defanslar: Emanuel Mammana, Miha Mevlja, Branislav Ivanovic, Luís Neto, Ilya Skrobotov, Elmir Nabiullin, Evgeni Chernov, Igor Smolnikov, Denis Terentjev, Aleksandr Anyukov, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Hernani

Orta sahalar: Daler Kuzyaev, Claudio Marchisio, Magomed Ozdoev, Christian Noboa, Oleg Shatov, Yuri Zhirkov, Aleksandr Erokhin, Robert Mak,

Son güncelleme 20:06 | 11 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Bugün - 13:30
-
Antalyaspor
Alanyaspor
Bugün - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR