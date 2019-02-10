Fenerbahçe hesap soracak! Sabır taştı

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER Ligde kötü gidişatın üstüne hakem hataları da eklenince Fenerbahçe’de tansiyon yükseldi. Kayseri'de Alper Ulusoy'un yönetimi sarı- lacivertli yönetimin sabrını taşırdı. Yönetim, ligin ikinci yarısından beri bariz hataların yapıldığını düşünüyor. Bu nedenle hafta içi yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra radikal kararların alınması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Futbol Federasyonu ve MHK'ya ziyaretler yaparak hataların hesabı sorulacak.

Fenerbahçe`nin yıldızı Roberto Soldado ilk değil! Fenerbahçe`nin Kayserispor`a deplasmanda yenildiği maçta kırmızı kart gören Roberto Soldado`nun kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu. İki hafta sonra derbi maçta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe`de Roberto Soldado`nun atılma nedeni cezasını da etkileyecek. Eğer Roberto Soldado sadece `F...ck off` dediği için atılırsa, daha önceki örneklere bakmak gerekecek. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe aleyhindeki kararlarla ilgili ayrıntılı bir dosya hazırlatılıyor. Bu hafta içinde hatalı kararların yer aldığı görüntülerin izletileceği bir basın toplantısı düzenlenecek. Burada sert açıklamalar yapılacak.

FENERBAHÇE TARİHİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü, yaşanan hakem hataları ile ilgili yapacağı basın toplantısının tarihini açıkladı. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada “Kulübümüz, özellikle sezonun 2.yarısı itibariyle Futbol Takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem ‘hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir” ifadelerine yer verildi.

Toplantıda Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer alacağı belirtildi.

ALPER ULUSOY KIZAĞA ÇEKİLİYOR

Kayserispor maçının tartışılan hakemi Alper Ulusoy'a MHK'dan yaptırım geliyor. Maçın gözlemcisinden kırık not alan Ulusoy'un geçmiş haftalarda kızağa çekilen Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Serkan Çimen gibi 4-5 hafta dinlendirileceği öğrenildi.

Öte yandan UEFA'nın FİFA kokartı için Ulusoy'un yerine Ümit Öztürk'ün ismini istediği ifade edildi.

Teodosic kapışması! İki ezeli rakip peşinde NBA takımı Los Angeles Clippers'ın serbest bıraktığı oyun kurucu Milos Teodosic için Euroleague'deki iki temsilcimiz devreye girdi. İlgili Haberi Oku