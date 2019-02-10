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CANLI YAYIN: Manchester City Chelsea canlı izle! Premier Lig’de dev maç!
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN: Manchester City Chelsea canlı izle! Premier Lig’de dev maç!

Manchester City Chelsea haftanın en kritik maçında karşı karşıya geliyor. Bu sezon Liverpool'un gölgesinde kalan iki takım da kazanarak zirve takibini sürdümek istiyor. Peki, futbol severlerin canlı izlemek istediği Manchester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte Manchester City Chelsea maçı canlı izle linki...

10 Şubat 2019 18:21

Manchester City evin Chelsea’yi ağırlıyor. Lider Liverpool’un 3 puan gerisinde yer alan Manchester City Chelsea karşısında kazanarak şampiyonluk iddiasını devam ettirmek istiyor. Zirve takibinden uzaklaşan Chelsea ise kazanarak yeniden üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Seyir zevki üst düzey olacak mücadeleyi izlemek isteyen futbol tutkunları Manchester City Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyor. Ayrıca Manchester City Chelsea maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.

MANCHESTER CİTY CHELSEA CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Chelsea maçı bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak…

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.

Son güncelleme 18:21 | 10 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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