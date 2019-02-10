CANLI YAYIN: Manchester City Chelsea canlı izle! Premier Lig’de dev maç!

Manchester City evin Chelsea’yi ağırlıyor. Lider Liverpool’un 3 puan gerisinde yer alan Manchester City Chelsea karşısında kazanarak şampiyonluk iddiasını devam ettirmek istiyor. Zirve takibinden uzaklaşan Chelsea ise kazanarak yeniden üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Seyir zevki üst düzey olacak mücadeleyi izlemek isteyen futbol tutkunları Manchester City Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyor. Ayrıca Manchester City Chelsea maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.

MANCHESTER CİTY CHELSEA CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Chelsea maçı bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak…

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.