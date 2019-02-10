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CANLI YAYIN: Athletic Bilbao Barcelona canlı izle! La Liga’da kritik maç!
İspanya La Liga

CANLI YAYIN: Athletic Bilbao Barcelona canlı izle! La Liga’da kritik maç!

Ligde lider Barcelona La Liga 23. haftada Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Athletic Bilbao Barcelona maçı canlı yayını haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte, Barcelona Athletic Bilbao maçı hakkında merak edilenler...

10 Şubat 2019 21:37

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona Athletic Bilbao’ya konuk oluyor. 22 maçta 15 galibiyet alan Barcelona, 22 maçta sadece 5 galibiyet almayı başaran Athletic Bilbao karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Real Madrid ile arasındaki puan farkını korumak isteyen Barcelona sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Barcelona Athletic Bilbao maçını canlı izlemek isteyenler için aşağıda Bein Sports canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

ATHLETİC BİLBAO BARCELONA CANLI İZLE

ATLETİC BİLBAO BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

La Liga 22. haftada karşı karşıya gelecek iki takımın maçı Türkiye'de canlı yayın ekranlara gelecek. Bein Sports'un canlı yayınlayacağı Athletic Bilbao Barcelona maçı 22:45'de başlayacak.

Son güncelleme 21:38 | 10 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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