CANLI YAYIN: Athletic Bilbao Barcelona canlı izle! La Liga’da kritik maç!

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona Athletic Bilbao’ya konuk oluyor. 22 maçta 15 galibiyet alan Barcelona, 22 maçta sadece 5 galibiyet almayı başaran Athletic Bilbao karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Real Madrid ile arasındaki puan farkını korumak isteyen Barcelona sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Barcelona Athletic Bilbao maçını canlı izlemek isteyenler için aşağıda Bein Sports canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

ATHLETİC BİLBAO BARCELONA CANLI İZLE

ATLETİC BİLBAO BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

La Liga 22. haftada karşı karşıya gelecek iki takımın maçı Türkiye'de canlı yayın ekranlara gelecek. Bein Sports'un canlı yayınlayacağı Athletic Bilbao Barcelona maçı 22:45'de başlayacak.