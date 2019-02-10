MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 | İkinci yarı nefes kesti

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti. Konya’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı pozisyon açısından oldukça kısır geçerken, ikinci yarı yüksek tempo ve bol pozisyon sonrası karşılıklı iki gol geldi. Halil Umut Meler, üç kez Video Yardımcı Hakem’e (VAR) başvurduğu karşılaşmada çaldığı bir penaltıyı iptal ederken, bir penaltı kararını da doğrulattı. 90+6. dakikada bir kez daha VAR’a başvuran Halil Umut Meler, ceza sahası içinde elle oynama nedeniyle yapılan penaltı itirazlarına karşılık verdiği devam kararını teyit etti.

Ligde üst sıraları zorlayan iki takımın mücadelesi kontrollü başladı. Hem Evkur Yeni Malatyaspor hem de Atiker Konyaspor, savunma ağırlıklı bir futbolla maça başladı. İlk yarıda VAR kararı sonrası Halil Umut Meler’in iptal ettiği penaltı dışında tribünleri heyecanlandıracak bir olay yaşanmadı. İlk yarının uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonda Halil Umut Meler, Jevtovic’in ceza sahası içinde yerde kalması sonrası penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararından vazgeçti. Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrası Jevtovic’e kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğu için sarı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı ise ilk yarının tam zıttı bir şekilde oynandı. Atiker Konyaspor’un arttırdığı tempoya karşılık veren Evkur Yeni Malatyaspor, 74. dakikada öne geçmeyi de başardı. Atiker Konyaspor futbolcuları, gol öncesi taç atışının kendilerinin kullanması gerektiği konusunda Halil Umut Meler’e uzun süre itiraz etti. Ancak yapılan itirazlar sonucu değiştirmedi. Mücadelenin 85. dakikada Jahovic’in penaltı golünde de Halil Umut Meler, VAR’a başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen Halil Umut Meler, penaltıya hükmetti.

Maçın son anlarında yaşananlar ise heyecanı bir kat daha arttırdı. Önce Ömer Şişmanoğlu bomboş kaleye inanılmaz bir gol kaçırdı. Ömer Şişmanoğlu, kendisinin bile uzun süre şaşırdığı pozisyonda sağ kanattan Kamara’nın taşıdığı topta boş kaleye topu gönderemedi. Hakem Halil Umut Meler, mücadelenin uzatma dakikasında Atiker Konyaspor’un yoğun penaltı itirazları sonucu VAR’a başvurdu. Ceza sahası içinde elle oynama şüphesiyle VAR’a danışan Halil Umut Meler, tartışmaya açık pozisyonu tekrar izledikten sonra devam kararını değiştirmedi.

İkinci yarısı muhteşem bir tempoda oynanan ve karşılıklı pozisyonlarla seyircilere büyük heyecan yaşatan karşılaşma, karşılıklı gollerle berabere sona erdi.

Bu beraberlik sonrası puanını 33 yapan Atiker Konyaspor, 6. sırada yer alırken, 34 puana çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, 4. sırada kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic (Dk. 78 Yatabare), Ömer Ali Şahiner (Dk. 55 Fofana), Milosevic, Traore (Dk. 69 Ali Çamdalı), Jahovic

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme Marques (Dk. 62 Kamara), Bifouma (Dk. 73 Ahmed Ildız), Adem Büyük (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu)

Goller: Dk. 74 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 85 Jahovic (penaltıdan) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Filipovic, 45+8 Jevtovic, Dk. 75 Serkan Kırıntılı, Dk. 86 Jahovic, Dk. 87 Ali Turan (Atiker Konyaspor), Dk. 65 Donald, Dk. 72 Kamara, Dk. 76 Adem Büyük, Dk. 86 Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

15′ Traore’nin ceza sahası dışına pasında, topla buluşan Milosevic’in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

26′ Traore’nin pasına hareketlenen Milosevic’in ceza yayı içerisinden şutunda top kaleci Farnolle’de kaldı.

27′ Milosevic ile duvar pası yapan Jevtovic’in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti.

45+2′ Marques’in ceza sahası dışından şutunda top, kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

45+6′ Evkur Yeni Malatyaspor’un ceza alanı içinde Murat Akça ile Jevtovic’in ikili mücadelesinde, Jevtovic yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Meler, penaltı kararını iptal etti ve kendisini aldatmaya yönelik hareketten dolayı Jevtovic’e sarı kart gösterdi.

49′ Donald’ın ceza sahası içinden sert şutunda, top yandan auta gitti.

58′ Jahovic’in ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, defansa da çarpan topu kaleci Farnolle son anda üstten kornere attı.

60′ Ali Turan’dan kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Bifouma’nın şutunda, top yan direkten döndü.

GOL! 74′ Ceza alanı içinde sol çaprazda topu kontrol eden Ahmet Ildız’ın pasında topla buluşan Aleksic’in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak ağlara gitti: 0-1.

83′ Skubic’in pasında ceza alanına hareketlenen Jahovic, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 85′ Penaltı atışını kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

88′ Aleksic’in ceza yayı üzerinden plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.

90+1′ Evkur Yeni Malatyaspor, çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu dakikada soldan ceza alanına giren Kamara’nın pasında, Ömer Şişmanoğlu’nun altı pas içinde uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.