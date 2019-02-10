Bursaspor’un İstanbul kabusu!

Spor Toto Süper Lig´de deplasmanda Beşiktaş´a 2-0 kaybeden Bursaspor, İstanbul takımlarına karşı şanssızlığını bir kez daha kıramadı. Şu an Spor Toto Süper Lig´de mücadele veren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa´yla oynadığı maçlarda galibiyete hasret kaldı. Beşiktaş mücadelesi ile birlikte Bursaspor´un ligde yer alan İstanbul ekiplerine karşı galibiyet özlemi 24 maça çıkarken, yeşil beyazlılar bu ekiplerden Kasımpaşa´yı son olarak 25 Eylül 2016´da Bursa´da oynanan mücadelede Kasımpaşa´yı 1-0´lık skor ile yenmişti. Bu mücadelelerde 17 kez rakiplerine kaybeden yeşil beyazlılar, 7 karşılaşmada ise rakipleriyle puanları paylaştı.
İSTANBUL’DA DA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bursaspor benzer bir grafiği İstanbul deplasmanlarında da sergiliyor. İstanbul´da son olarak 9 Eylül 2016´da oynanan Fenerbahçe maçında yüzü gülen ve sahadan 1-0´lık galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, sonraki 12 İstanbul deplasmanında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte özellikle Bursaspor´un 10 yenilgisi dikkat çekerken, sadece 2 kez rakipleriyle puanları paylaştı. Bu sezona da 2-1´lik deplasmanda Fenerbahçe yenilgisiyle başlayan Samet Aybaba´nın öğrencileri, Galatasaray ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Bursaspor, 22´nci hafta sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının ardından bu kez bir başka İstanbul ekibi Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.