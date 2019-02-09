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Trabzonspor’da Jose Sosa’dan anlamlı ziyaret
Trabzonspor

Trabzonspor’da Jose Sosa’dan anlamlı ziyaret

Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri ile takımın Arjantinli yıldızı Jose Sosa, İstanbul'da kanser tedavisi gören 3 yaşındaki taraftar Ömer Asaf Kılıç'a ziyarette bulundu.

9 Şubat 2019 21:22

Trabzonspor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri ile bordo-mavili futbol takımının Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, İstanbul’da kanser tedavisi gören 3 yaşındaki taraftarı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş ve Lokman Sadıklar ile takım kaptanı Jose Sosa’nın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören 3 yaşındaki Ömer Asaf Kılıç’ı ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, Sosa’nın 3 yaşındaki taraftara çeşitli hediyeler verdiği ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aktarıldı. Ayrıca bordo-mavili kulübün yöneticileri ile Sosa’nın aynı serviste tedavi gören çocuklarla sohbet ettiği de kaydedildi. 09 Şubat 2019 Trabzonspor`un Galatasaray kadrosu belli oldu... Jose Sosa Spor Toto Süper Lig`de yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor`da sakatlıkları bulunan dört isim kadroya dahil edilmedi. Arjantinli yıldız Jose Sosa, 56 gün sonra kadroya dahil edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:22 | 9 Şubat 2019
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