Tolgay Arslan Kayserispor Fenerbahçe maçında neden atıldı? Flaş iddia!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de Roberto Soldado ve Tolgay Arslan, hakem Alper Ulusoy tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Roberto Soldado, ilk yarının uzatma dakikalarında itirazı nedeniyle oyundan atılırken, Tolgay Arslan maç sonrası Alper Ulusoy’dan kırmızı kart gördü. Habertürk’ten Selim Kul’un haberine göre Tolgay Arslan, tünelde hakem Alper Ulusoy’a sarf ettiği küfürlü söz nedeniyle kırmızı kart gördü. Maçta sarı kart gören Tolgay Arslan iddiaya göre “Her b.ka sarı kart gösteriyorsun” dediği için ikinci sarı kartı gördü.

Olayın ardından Alper Ulusoy, Ersun Yanal'ın yanına giderek “Tolgay'a 2. sarı kart ve kırmızı kart gösterdim” dedi.

Kayserispor Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy`a ve Ersun Yanal`a Rıdvan Dilmen`den sert eleştiri Yorumcu Rıdvan Dilmen, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı yöneten hakem Alper Ulusoy ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal`ı sert bir dille eleştirdi. Rıdvan Dilmen, Alper Ulusoy`un maçı katlettiğini savundu. Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal hakkında da İki dakikada bir yardımcıya gidip bir şey soramazsın ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

BENZIA’NIN YERİNE 11’DE BAŞLADI

Benzia’nın TFF listesine alınmamasıyla birlikte Tolgay Arslan, Kayserispor sınavında Fenerbahçe'nin 11'ine yerleşti. Orta sahayı Jailson ve Mehmet Ekici ile paylaşan Tolgay, varlık gösteremedi. Gurbetçi futbolcu, 72. dakikada kenara gelerek yerini Frey’e bıraktı.

Kayserispor Fenerbahçe maçını spor yazarları yorumladı Spor yazarları, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku