Tolgay Arslan Kayserispor Fenerbahçe maçında neden atıldı? Flaş iddia!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de Roberto Soldado ve Tolgay Arslan, hakem Alper Ulusoy tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Roberto Soldado, ilk yarının uzatma dakikalarında itirazı nedeniyle oyundan atılırken, Tolgay Arslan maç sonrası Alper Ulusoy’dan kırmızı kart gördü. Habertürk’ten Selim Kul’un haberine göre Tolgay Arslan, tünelde hakem Alper Ulusoy’a sarf ettiği küfürlü söz nedeniyle kırmızı kart gördü. Maçta sarı kart gören Tolgay Arslan iddiaya göre “Her b.ka sarı kart gösteriyorsun” dediği için ikinci sarı kartı gördü.
Olayın ardından Alper Ulusoy, Ersun Yanal'ın yanına giderek “Tolgay'a 2. sarı kart ve kırmızı kart gösterdim” dedi.
BENZIA’NIN YERİNE 11’DE BAŞLADI
Benzia’nın TFF listesine alınmamasıyla birlikte Tolgay Arslan, Kayserispor sınavında Fenerbahçe'nin 11'ine yerleşti. Orta sahayı Jailson ve Mehmet Ekici ile paylaşan Tolgay, varlık gösteremedi. Gurbetçi futbolcu, 72. dakikada kenara gelerek yerini Frey’e bıraktı.