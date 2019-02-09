SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP’nin kalesinde büyük tepki! Yuhalayıp konuşturmadılar! | Son dakika haberleri
Teodosic kapışması! İki ezeli rakip peşinde
Basketbol Süper Ligi

Teodosic kapışması! İki ezeli rakip peşinde

NBA takımı Los Angeles Clippers’ın serbest bıraktığı oyun kurucu Milos Teodosic için Euroleague’deki iki temsilcimiz devreye girdi.

9 Şubat 2019 13:44

Euroleague’de lider Fenerbahçe Beko ve dördüncü sıradaki Anadolu Efes, Milos Teodosic'i almak için harekete geçti. En son formasını giydiği NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers'ın, takas dönemi sona ererken serbest bıraktığı Sırp yıldız, Avrupa'ya geri dönmeyi planlıyor. İki ekibimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes de 31 yaşındaki deneyimli oyuncuyla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

09 Şubat 2019 Ersan İlyasova ve arkadaşları NBA`de seriye bağladı NBA`de oynanan maçta Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks`i 122-107 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Milos Teodosic, Euroleague'de 2010'da En Değerli Oyuncu ödülünü almış, 2016'da ise CSKA Moskova ile bu turnuvada şampiyonluk yaşamayı başarmıştı. Sırp basketbolcu, geçen sezon sakatlığı nedeniyle 22 maç forma giyemediği NBA'de Clippers formasıyla 9.5 sayı, 4.6 asist ve 2.8 ribaunt ortalaması yakalamıştı. Tecrübeli oyun kurucunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı da öğrenildi.

Son güncelleme 13:44 | 9 Şubat 2019
anadolu efes Fenerbahçe NBA Teodosic
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR