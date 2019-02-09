Teodosic kapışması! İki ezeli rakip peşinde

Euroleague’de lider Fenerbahçe Beko ve dördüncü sıradaki Anadolu Efes, Milos Teodosic'i almak için harekete geçti. En son formasını giydiği NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers'ın, takas dönemi sona ererken serbest bıraktığı Sırp yıldız, Avrupa'ya geri dönmeyi planlıyor. İki ekibimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes de 31 yaşındaki deneyimli oyuncuyla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Ersan İlyasova ve arkadaşları NBA`de seriye bağladı NBA`de oynanan maçta Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks`i 122-107 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Milos Teodosic, Euroleague'de 2010'da En Değerli Oyuncu ödülünü almış, 2016'da ise CSKA Moskova ile bu turnuvada şampiyonluk yaşamayı başarmıştı. Sırp basketbolcu, geçen sezon sakatlığı nedeniyle 22 maç forma giyemediği NBA'de Clippers formasıyla 9.5 sayı, 4.6 asist ve 2.8 ribaunt ortalaması yakalamıştı. Tecrübeli oyun kurucunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı da öğrenildi.