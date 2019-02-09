SON DAKİKA Milli Takım’da ikinci Şenol Güneş dönemi

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Milli Takım’ı bir kez daha çalıştırma konusunda anlaştı.

İkinci kez Milli Takım’ın başına geçen Şenol Güneş’in, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş’ı hem de Milli Takım’ı çalıştırma ihtimali bulunuyor. Resmi açıklamanın pazartesi günü yapılaması bekleniyor.

İLK DÖNEMİNDE TARİHE GEÇMİŞTİ

Şenol Güneş, 16 Ağustos 2000 tarihinde Türkiye millî futbol takımının başına getirildi. İlk maçı, 16 Ağustos 2000’de Bosna Hersek ile oynanan ve 2-0 kaybedilen hazırlık maçıydı. Eylül ayında 2002 FIFA Dünya Kupası elemeleri başladı. Şenol Güneş’in çalıştırdığı Milli Takım, 10 maçta sadece son dakikalarda yediği gollerle grup birincisi İsveç’e yenildi. Grup ikincisi olarak play-off’lara kalan Türkiye, Avusturya’yı 1-0 ve 5-0’lık galibiyetlerle geçerek, 48 yıl aradan sonra ilk kez bir FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Japonya ve Güney Kore’de düzenlenen turnuvada sadece dünya şampiyonu olan Brezilya’ya iki kez yenilen Türkiye, tarihinin en iyi derecesi olan dünya üçüncülüğünü kazandı. Şenol Güneş, UEFA'nın resmi internet sitesinde düzenlenen ankette 2002 yılının en iyi teknik adamı seçildi. 2003’ün Haziran ayında Fransa'da yapılan 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da Türkiye’yi üçüncülüğe taşıdı.

Türkiye, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde de sadece bir kez (grubunun birincisi olan İngiltere’ye) yenilerek, İngiltere’nin bir puan arkasında grup ikincisi oldu. Play-off’larda pek şans verilmeyen Letonya ile eşleşen Türkiye, sürpriz bir şekilde rakibine elendi. Şenol Güneş, bu mağlubiyetin ardından 6 Mart 2004’te görevinden ayrıldı.

Şenol Güneş, Milli Takım performansı ile UEFA Yılın Takımı’na teknik direktör olarak seçilen ilk Türk ve dünya klasmanında milli takımı en yüksek sıralamasına (7. sıra) ulaştıran isim olarak Türk futbol tarihine geçti.