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Pascal Nouma’nın babası hayatını kaybetti!
Beşiktaş

Pascal Nouma’nın babası hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma hayatını kaybetti.

9 Şubat 2019 17:21

Beşiktaş’ta efsane olan ve futbolu bıraktıktan sonra sinema sektörüne atılan Pascal Nouma’nın babası Richard Nouma hayatını kaybetti.

Nouma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Malesef babam mücadeleyi kazanamadı. Tek tesellimiz daha fazla acı çekmeyecek” notunu ekledi.

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Beşiktaş’tan Nouma’ya başsağlığı

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamayla babasını kaybeden eski futbolcusu Pascal Nouma’ya başsağlığı diledi.

Beşiktaş’ın mesajı;

‘Eski futbolcumuz Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Pascal Nouma'ya Nouma ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.’

Son güncelleme 17:33 | 9 Şubat 2019
beşiktaş Pascal Nouma
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