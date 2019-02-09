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ÖZET: Beşiktaş Bursaspor maç özeti! Burak Yılmaz BJK’yi uçurdu…
Bursaspor

ÖZET: Beşiktaş Bursaspor maç özeti! Burak Yılmaz BJK’yi uçurdu…

Beşiktaş Bursaspor özeti! Beşiktaş Süper Lig'in 21. hafta maçında Bursaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Beşiktaş Bursaspor maçında iki golü de Burak Yılmaz attı. Mücadelenin üst seviye olduğu maçta Beşiktaş Bursa özet görüntüleri haberimizde...

9 Şubat 2019 20:51

Süper Lig’in 21. hafta maçında Beşiktaş Bursaspor maçı 2-0 sona erdi. Karşılaşmadaki golleri BJK’nin yeni transfer Burak Yılmaz kaydetti. Yüksek bir tempoda oynanan karşılaşmada iki takımında üstünlük kurma mücadelesi verdi. Karşılaşmada Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren gol 40. dakikada Burak Yılmaz’dan geldi. Lens’in ayak dışıyla attığı pası ceza alanı sol çaprazında göğsüyle önüne alan Burak Yılmaz, yerden çok düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Maçın ikinci yarısında da iyi başlayan ekip Beşiktaş oldu. Burak Yılmaz’ın attığı enfes gol ile 62. dakikada fark 2’ye çıktı. Bursaspor çıkmak isterken Vergini’den topu kapan Burak Yılmaz sol kanattan içeri sokuldu, topu penaltı noktasına doğru çekip önünü açtı ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı. Mücadeleyi kaçıran futbol severler habermizin içerisinde Beşiktaş Bursaspor özeti yer alıyor.

BEŞİKTAŞ BURSASPOR ÖZET İZLE

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN BURAK YILMAZ’A DESTEK

Beşiktaş taraftarları, devre arasında transfer edimesinin ardından tepki gösterdiği Burak Yılmaz'a bu kez destek verdi.

Beşiktaş – Bursaspor maçında tribünleri dolduran Beşiktaş taraftarları, Burak Yılmaz'ı tribüne çağırdı ve alkışladı. Tecrübeli golcü de alkışlarla taraftrara cevap verdi.

DÖNDÜKTEN SONRA İLK KEZ

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a döndükten sonra ilk kez taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı. Öte yandan tribünlerde ”Yuvana hoş geldin Burak” pankartı dikkat çekti.

Süper Lig'de 19. hafta oynanan Erzurumspor maçına ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, o maçta ise zaman zaman ıslıklanmıştı.

BEŞİKTAŞ BURSASPOR İLK 11

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

BURSASPOR: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Saivet, Umut Nayir

Son güncelleme 20:51 | 9 Şubat 2019
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