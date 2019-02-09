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Milli Takım’da Lucescu’nun tazminatı merak konusu oldu
Milli Takımlar

Milli Takım’da Lucescu’nun tazminatı merak konusu oldu

Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşmasının ardından gözler Mircea Lucescu'ya çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevine son verilmesi beklenen Mircea Lucescı'nun tazminatının olup olmadığı merak konusu oldu.

9 Şubat 2019 17:01

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Milli Takım’ı çalıştırmak için Şenol Güneş ile anlaşmasının ardından Mircea Lucescu’nun sözleşmesinde tazminat maddesi olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Mircea Lucescu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması beklenirken, tecrübeli teknik adama ödenecek rakam merak konusu oldu.

TFF ile Lucescu arasında imzalanan sözleşmede tazminat maddesi yer almıyor. Lucescu sadece 30 Haziran 2019’da bitecek olan sözleşmesi gereği doğan alacaklarını alacak. Bu da Lucescu’yu yıllık kazancı olan 2.5 milyon Euro’dan kalan bedele denk geliyor.

TFF’nin, bir ay önceden haber vermek şartıyla, Lucescu’nun görevine son verme hakkı bulunuyor. TFF, Lucescu’yu gönderme hakkını sözleşme ile sabit olacak şekilde elinde bulunduruyor.

Son güncelleme 17:01 | 9 Şubat 2019
lucescu milli takım tff türkiye
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