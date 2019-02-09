SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi artık tarih oldu
Manchester United çıkışını sürdürdü
İngiltere Premier Lig

Manchester United çıkışını sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

9 Şubat 2019 20:38

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkışa geçen Manchester United, 26. hafta mücadelesinde Craven Cottage Stadı’nda Fulham’a konuk oldu.

Manchester United, 14. dakikada Paul Pogba, 23. dakikada ise Anthony Martial’ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren konuk ekip, kazandığı penaltı vuruşunu 65. dakikada Pogba’nın filelere yollamasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Solskjaer’in göreve gelmesinin ardından tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçın 10’unu kazanan ve henüz yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, ligde 51 puan ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Fulham ise 17 puanla 19. sırada kaldı.

09 Şubat 2019 Liverpool`un güveni yerine geldi! İngiltere Premier Lig`de şampiyonluk yarışı veren ve son iki haftada iki beraberlik alan Liverpool, Bournemouth karşısında hata yapmadı ve üç golle maçı kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:38 | 9 Şubat 2019
Fulham manchester united
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR