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Madrid derbisinde gülen Real Madrid!
İspanya La Liga

Madrid derbisinde gülen Real Madrid!

La Liga'da 23. hafta Madrid derbisine sahne oldu. Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-1 yendi ve rakibini geçerek bir puan farkla 45 puanla ikinci sıraya yerleşti.

9 Şubat 2019 23:16

İspanya La Liga’da Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid’i 3-1 mağlup etti. Ligin 23. haftasında oynanan Madrid derbisinde, zirve mücadelesi veren takımlardan Atletico Madrid, Real Madrid’i Wanda Metropolitano Stadı’nda konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 16. dakikada Carlos Casemiro’nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 25. dakikada yıldız oyuncusu Antoine Griezmann’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi. Real Madrid, kazandığı penaltı atışını 42. dakikada Sergio Ramos ile gole çevirerek ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Real Madrid, 74. dakikada Gareth Bale’in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Atletico Madrid’de Thomas, 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Real Madrid, puanını 45’e çıkararak 44 puanlı Atletico Madrid’i geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi. 09 Şubat 2019 Manchester United çıkışını sürdürdü İngiltere Premier Lig`in 26. haftasında Manchester United, deplasmanda Fulham`ı 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:16 | 9 Şubat 2019
Atletico Madrid ispanya la liga Real Madrid
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