MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-2 Osmanlıspor | Spor Toto 1. Lig | Osmanlı’nın muhteşem serisi sürüyor!

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği’ni 2-0 yenen Osmanlıspor, galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Ligin 21. haftası Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisine sahne oldu. Eryaman Stadı’nda yapılan başkent derbisini Burhan Eşer ve Sinan Kurt’un golleriyle 2-0 kazanan Osmanlıspor, üst üste 8. maçından galibiyetle ayrıldı. Mor-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Osmanlıspor, son 10 maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 28 puan yazdırdı. MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir Erzurumspor 1-1 | Lidere çelme... Lider Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş`tan sonra Medipol Başakşehir`den puan almayı başardı. İlgili Haberi Oku

Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor’u 1-0 yenen Osmanlıspor, ardından Bolu’da Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Osmanlıspor, daha sonra sırasıyla Ümraniyespor’u 1-0, Afjet Afyonspor’u 3-2, Altay’ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor’u 3-1, Giresunspor’u 2-0, Balıkesirspor Baltok’u 1-0, Gençlerbirliği’ni de 2-0 mağlup etti. Başkent derbisinde elde ettiği galibiyetle puanını 41’e yükselten Osmanlıspor, averajla Gençlerbirliği’nin önünde ikinci sıraya yükseldi. Sezonun ilk yarısını 41 puanla lider bitiren Gençlerbirliği ise ikinci devre oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Sinan 5 maçtır fileleri havalandırıyor

Osmanlıspor’un formda oyuncusu Sinan Kurt, Gençlerbirliği maçını da boş geçmedi. 23 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. Orta sahada görev yapan Sinan, böylece son 5 maçta gol sevinci yaşadı. Eskişehirspor`dan centilmenlik örneği Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Spor Toto 1. Lig`in 21. haftasında Kardemir Karabükspor maçında sakatlık nedeniyle 10 kişi kalan rakibi karşısında fair play örneği göstererek bir oyuncusunu saha kenarına aldı. İlgili Haberi Oku