MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-1 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Antalyaspor 29 puana, Çaykur Rizespor ise 22 puana yükseldi. 1´inci dakikada Hakan´ın uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Doğukan´ın aşırtma şutu az farkla üstten auta gitti. 4´üncü dakikada Boldrin´in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta gelen topa yükselen Saadane´nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü. 6´ncı dakikada Umar´ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Muriç´in ceza saha dışından çektiği şut sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0. MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir Erzurumspor 1-1 | Lidere çelme... Lider Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş`tan sonra Medipol Başakşehir`den puan almayı başardı. İlgili Haberi Oku

27´nci dakikada orta alanda buluştuğu topla süratli bir şekilde rakip sahaya ilerleyen Muriç´in ceza sahasına girer girmez çektiği şutu kaleci Boffin son anda kurtardı. 45´inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Melnjak´ın ortasında topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Aatif´ın şutunda top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti. 55´inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan´ın ortasında penaltı noktasında Riberio´nin şutunda savunmadan seken top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

65´inci dakikada ceza alanına gönderilen pasla buluşan Aatif´ın şutunu kaleci Boffin çeldi, topu önünde bulan Nakoulma’nın vuruşunda topu çizgi üzerinde Salih çıkarttı. Ardından penaltı noktası üzerinde Azubuike’nin şutunda bu kez Sangare topu kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı. Fenerbahçe`nin yıldızı Roberto Soldado ilk değil! Fenerbahçe`nin Kayserispor`a deplasmanda yenildiği maçta kırmızı kart gören Roberto Soldado`nun kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu. İki hafta sonra derbi maçta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe`de Roberto Soldado`nun atılma nedeni cezasını da etkileyecek. Eğer Roberto Soldado sadece `F...ck off` dediği için atılırsa, daha önceki örneklere bakmak gerekecek. İlgili Haberi Oku

68´inci dakikada sağ kanatta Amilton’un ara pası ile topla buluşan Sangare´nin ceza sahasına gönderdiği topun gelişine şutunu çeken Mevlüt topu ağlara gönderdi: 1-1. 79´uncu dakikada Amilton´un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mevlüt’ün şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 90´ıncı dakikada Muriç´in ceza sahasında indirdiği topu kaleye gönderen Aatif´in şutunda top kale direğine çarparak auta gitti. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Hakan Yemişken

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan – Awaziem, Abarhoun, Moroziuk, Melnjak, Saadane (Dk. 88 Musa), Azubuike (Dk. 74 Samudio), Boldrin, Aatif, Umar (Dk. 27 Nakoulma), Muriç

ANTALYASPOR: Boffin – Salih, Grando, Angelo, Nazım, Hakan, Charles, Doğukan (Dk. 62 Serdar), Riberio (Dk. 83 Zeki), Amilton, Mevlüt (Dk. 89 Drole)

GOLLER: Dk. 6 Muriç (Çaykur Rizespor) – Dk. 68 Mevlüt (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Saadane, Azubuike (Çaykur Rizespor) – Salih (Antalyaspor)