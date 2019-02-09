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MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-1 Antalyaspor
Futbol

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-1 Antalyaspor

Çaykur Rizespor Antalyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada taraflar sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

9 Şubat 2019 18:38

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Antalyaspor 29 puana, Çaykur Rizespor ise 22 puana yükseldi. 1´inci dakikada Hakan´ın uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Doğukan´ın aşırtma şutu az farkla üstten auta gitti. 4´üncü dakikada Boldrin´in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta gelen topa yükselen Saadane´nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü. 6´ncı dakikada Umar´ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Muriç´in ceza saha dışından çektiği şut sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 09 Şubat 2019 MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir Erzurumspor 1-1 | Lidere çelme... Lider Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş`tan sonra Medipol Başakşehir`den puan almayı başardı. İlgili Haberi Oku

27´nci dakikada orta alanda buluştuğu topla süratli bir şekilde rakip sahaya ilerleyen Muriç´in ceza sahasına girer girmez çektiği şutu kaleci Boffin son anda kurtardı. 45´inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Melnjak´ın ortasında topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Aatif´ın şutunda top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti. 55´inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan´ın ortasında penaltı noktasında Riberio´nin şutunda savunmadan seken top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

65´inci dakikada ceza alanına gönderilen pasla buluşan Aatif´ın şutunu kaleci Boffin çeldi, topu önünde bulan Nakoulma’nın vuruşunda topu çizgi üzerinde Salih çıkarttı. Ardından penaltı noktası üzerinde Azubuike’nin şutunda bu kez Sangare topu kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı. 09 Şubat 2019 Fenerbahçe`nin yıldızı Roberto Soldado ilk değil! Fenerbahçe`nin Kayserispor`a deplasmanda yenildiği maçta kırmızı kart gören Roberto Soldado`nun kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu. İki hafta sonra derbi maçta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe`de Roberto Soldado`nun atılma nedeni cezasını da etkileyecek. Eğer Roberto Soldado sadece `F...ck off` dediği için atılırsa, daha önceki örneklere bakmak gerekecek. İlgili Haberi Oku

68´inci dakikada sağ kanatta Amilton’un ara pası ile topla buluşan Sangare´nin ceza sahasına gönderdiği topun gelişine şutunu çeken Mevlüt topu ağlara gönderdi: 1-1. 79´uncu dakikada Amilton´un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mevlüt’ün şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 90´ıncı dakikada Muriç´in ceza sahasında indirdiği topu kaleye gönderen Aatif´in şutunda top kale direğine çarparak auta gitti. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Hakan Yemişken

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan – Awaziem, Abarhoun, Moroziuk, Melnjak, Saadane (Dk. 88 Musa), Azubuike (Dk. 74 Samudio), Boldrin, Aatif, Umar (Dk. 27 Nakoulma), Muriç

ANTALYASPOR: Boffin – Salih, Grando, Angelo, Nazım, Hakan, Charles, Doğukan (Dk. 62 Serdar), Riberio (Dk. 83 Zeki), Amilton, Mevlüt (Dk. 89 Drole)

GOLLER: Dk. 6 Muriç (Çaykur Rizespor) – Dk. 68 Mevlüt (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Saadane, Azubuike (Çaykur Rizespor) – Salih (Antalyaspor)

Son güncelleme 18:38 | 9 Şubat 2019
Antalyaspoır Çaykur Rizespor spor toto süper lig
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