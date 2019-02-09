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Kayserispor Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy’a ve Ersun Yanal’a Rıdvan Dilmen’den sert eleştiri
Fenerbahçe

Kayserispor Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy’a ve Ersun Yanal’a Rıdvan Dilmen’den sert eleştiri

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı yöneten hakem Alper Ulusoy ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı sert bir dille eleştirdi. Rıdvan Dilmen, Alper Ulusoy'un maçı katlettiğini savundu. Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal hakkında da "İki dakikada bir yardımcıya gidip bir şey soramazsın" ifadelerini kullandı.

9 Şubat 2019 10:48

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor’un Fenerbahçe’yi 1-0 yendiği karşılaşma ile ilgili yorum yapan Rıdvan Dilmen, hakem Alper Ulusoy’un yönetimini ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ı eleştirdi. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen, Alper Ulusoy’un maçtaki performansı hakkında “Maçı katletti! Madem iki takım iyi oynamıyor, üzerine ben de bir ilave edeyim ve kötü maçı berbat yapayım dedi Alper Ulusoy… Acayip acayip kararlar” değerlendirmesinde bulundu. Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal’ın sürekli yardımcısına bir şeyler sormasını da doğru bulmadığını söyledi.

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Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı yorumlarken şu ifadeleri kullandı:

“Alper Ulusoy küfür etti dedi, küfürden atmasını doğru buluyorum ama o pozisyona sarı kart gösterirken, önceki pozisyona göstermiyorsa şunu görüyorum.

Bu arkadaşın FIFA’sını bir aldılar, MHK kendini indirdi, haberi yok. Kadıköy’de VAR’dan Şamil’in atıldığı bir pozisyon var, Soldado’nun pozisyonu öncesi Şamil’in pozisyonu var, ayağa da bir darbe var. O pozisyona VAR’dan bir bakarsın, faul verirsin. Sarı kartı geç, faul vermedi, hava atışıyla başladı. Kayserispor’un galibiyetinin %50’sini Alper Ulusoy sağladı. Kayserispor’un attığı gol, %95 faul. Orta sahada olsa verirdi. Alper Ulusoy, kötü oynayan Fenerbahçe’yi mağlup etti. İyi oynayan demiyorum bak, kötü oynayan…”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen “Sen koca Ersun Yanal’sın ya…Ersun Yanal, yılların antrenörüsün. İki de bir yardımcı antrenörüne soru soramazsın. Devamlı vır, vır, vır, vır, vır… İddiaya giriyorum, 10 saniye içinde Ersun Yanal’ın yardımcısını Google’a bakmadan 2 kişi söyleyemez” dedi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’un açıklamaları ile ilgili ise Rıdvan Dilmen “Semih Bey’in açıklamaları da çok sakin ama. Hani bazen derler ya ‘Senin kafana pamuk atarım!’ diye, aynı böyleydi işte açıklamaları. Koskoca Fenerbahçe’yi yöneten insanlarsınız siz ya!” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 11:07 | 9 Şubat 2019
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