Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in isyanı: En kötüsü de hanımla seyretmek

Mesut YILDIRIM / ÖZEL HABER Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu. Erkek basketbol takımına isim sponsorluğu için Doğa Sigorta ile yapılan anlaşmanın imza töreninin ardından Mesut Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Cengiz, TFF ile yaşanan açıklama gerilimi sonrası kendisine verilen toplam 150 günlük cezaya tepki gösterdi. Bu konudaki şikâyetini Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesinde Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e de ilettiğini belirten Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu cezayı ilk aldığımda locamda maç izleyeceğim diye sevindim. Ama arkadaşlar uyardılar ve yönetmeliği gösterdiler. Maalesef komple stat yasağı söz konusu. Bu, çok yanlış bir uygulama. Cenazede Yıldırım Demirören'le beraberdim, bu konudaki fikrimi tekrar dile getirdim. Zamanında birisini zapt etmek için alınmış bir yasak. Kimsenin fark etmediği bir şey var. Alanya'da taraftarımız ‘Başkan el salla' diye bağırdı. Beni hâlâ tribünde zannediyorlar! Maçları evde izlemek zoruma gidiyor. En kötüsü de hanımla izlemek. İnsan evde sıkılıyor.”

Akhisarspor Kasımpaşa maçı sonrası Mustafa Denizli`den Mbaye Diagne sözleri: `Diagne`nin boşluğunu telafi etmek...` Akhisarspor Kasımpaşa maçı ile Ziraat Türkiye Kupası`nda çeyrek final heyecanı devam etti. Ev sahibi Akhisarspor`un galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Denizli, Diagne`nin ayrılığını Diagne, bizim için önemliydi. Etkiliydi, onun performansı çevresini de etkiliyordu. Yeni bir düzen kurmak ve aynı çizgiye ulaşmak kolay değil. Onun boşluğunu telafi etmek mecburiyetindeyiz şeklinde yorumladı. İlgili Haberi Oku

İmza töreninde de konuşan Mustafa Cengiz, basketbol takımlarındaki bütçe daraltılmasına yönelik bir soruya, “Basketbolda kendi kendine yetmeyi hedefliyoruz. Bu küçülme değil. Küçülerek büyüyemezsiniz” yanıtını verdi. Cengiz, “Basketboldaki 5.4 milyon Euro'luk maliyeti 2.5 milyona indirdik. Geçen yıl aynı dönemde 10'uncuymuşuz, şu anda 5'inciyiz. Demek ki her şey para değilmiş. Borç sarmalından kurtulmak süre alacak. 50 milyon liralık borcun 20 milyonunu ödedik” dedi.