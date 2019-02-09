Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in isyanı: En kötüsü de hanımla seyretmek

Mesut YILDIRIM / ÖZEL HABER Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu. Erkek basketbol takımına isim sponsorluğu için Doğa Sigorta ile yapılan anlaşmanın imza töreninin ardından Mesut Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Cengiz, TFF ile yaşanan açıklama gerilimi sonrası kendisine verilen toplam 150 günlük cezaya tepki gösterdi. Bu konudaki şikâyetini Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesinde Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e de ilettiğini belirten Cengiz, şu ifadeleri kullandı:
“Bu cezayı ilk aldığımda locamda maç izleyeceğim diye sevindim. Ama arkadaşlar uyardılar ve yönetmeliği gösterdiler. Maalesef komple stat yasağı söz konusu. Bu, çok yanlış bir uygulama. Cenazede Yıldırım Demirören'le beraberdim, bu konudaki fikrimi tekrar dile getirdim. Zamanında birisini zapt etmek için alınmış bir yasak. Kimsenin fark etmediği bir şey var. Alanya'da taraftarımız ‘Başkan el salla' diye bağırdı. Beni hâlâ tribünde zannediyorlar! Maçları evde izlemek zoruma gidiyor. En kötüsü de hanımla izlemek. İnsan evde sıkılıyor.”
İmza töreninde de konuşan Mustafa Cengiz, basketbol takımlarındaki bütçe daraltılmasına yönelik bir soruya, “Basketbolda kendi kendine yetmeyi hedefliyoruz. Bu küçülme değil. Küçülerek büyüyemezsiniz” yanıtını verdi. Cengiz, “Basketboldaki 5.4 milyon Euro'luk maliyeti 2.5 milyona indirdik. Geçen yıl aynı dönemde 10'uncuymuşuz, şu anda 5'inciyiz. Demek ki her şey para değilmiş. Borç sarmalından kurtulmak süre alacak. 50 milyon liralık borcun 20 milyonunu ödedik” dedi.