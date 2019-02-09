Flamengo yangını Felipe Melo’yu yıktı

Brezilya'nın köklü kulübü Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangın, büyük bir trajediyi ortaya çıkardı.Milliyet gazetesinin haberine göre, Rio de Janeiro'daki kulüp tesislerindeki talihsiz olayda yaşları 14 ila 17 arasında değişen altyapı takımında forma giyen 10 futbolcu hayatını kaybetti.
Arthur'un vaftiz babasıydı
Hayatını kaybeden isimlerden bir tanesinin, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun vaftiz oğlu olduğu ortaya çıktı. 14 yaşındaki Arthur Vinicius'un vaftiz babası olan Brezilyalı futbolcu, olaydan dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyledi.
Bugün doğum günüydü
Palmeiras takımında top koşturan Melo, futbolcunun cumartesi günü (bugün) doğum günü olduğu bilgisini de paylaşarak “Böylesi bir acıya inanamıyorum. Cumartesi günü doğum gününü kutlayacaktık. Tanrım bize yardım et, ızdırabımızı dindir. Ne büyük bir trajedi. Huzur içinde yat Arthur” ifadelerini kullandı.
Ailenin evine taziyeye gitti
Olayı duyar duymaz talihsiz futbolcunun ailesinin evine taziye ziyaretine giden Felipe Melo, arkadaşı olan Arthur'un babasıyla bir araya geldi. Çocukluk arkadaşı olan isimle bir araya gelen Melo “Bu ölümü, ailenin bir üyesi olarak karşıladım” dedi.